Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş (3) Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti içerisinde ve Bakanlar Kurulunda bir revizyon olup olmayacağına ilişkin, "Şu anda partimiz açısından doğru ve acil olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an evvel partiye dönmesidir. Suyun doğal mecrasında akmasıdır. Dolayısıyla zaten bir parti kongresi olunca parti yönetiminde nasıl bir değişlik olacağı ortaya çıkacak." dedi.



Kurtulmuş, TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.



CHP'nin 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından takındığı tavrın "yenilgi psikolojisiyle" anlaşılabilir olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bir müddet sonra bunların hepsi unutulur, Cumhuriyet Halk Partisi isteriz ki bu süreçte sonradan mahcup olacakları adımları atmasın. Onun için diyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeselerdi, millet nasılsa iradesini ortaya koydu." diye konuştu.



"Millet onayı verdi"



Kurtulmuş, 48,6'lık oy oranının sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olmadığını, "HDP ve diğer küçük partilerden 'hayır' oyu verenlerin bulunduğunu" belirtti.



Milletin yönetim sistemindeki değişikliği onayladığını anımsatan Kurtulmuş, "Millet bu onayı verdi. Şimdi siyaset olarak bizim üzerimize düşen, önümüzdeki dönemdeki bu uyum sürecini mümkün olduğu kadar hızlı, doğru ve etkin bir şekilde yapmamızdır." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, seçime kadar bu hazırlıkları yapacaklarını, yasal düzenlemeler, seçim sistemi, Siyasi Partiler Yasası, Meclis İçtüzüğü gibi çok temel yasalarda da değişikliklerin gündeme gelebileceğini söyledi.



Parlamentodaki bütün partilerle uyum içerisinde, bu süreci mümkün olduğu kadar yüksek konsensüsle yapmayı istediklerini aktaran Kurtulmuş, "Değişsin mi, değişmesin mi?" tartışmasının artık geride kaldığını vurguladı.



Milletin karar verdiği yeni sisteme göre, diğer konularda atılması gereken adımlarda, uyumun nasıl sağlanacağı konusunda herkesin katkısı olması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "CHP'nin de deneyimli bir parti olarak mutlaka yeni sisteme ilişkin bir katkısı olacaktır. Şunu diyemez herhalde CHP, 'Ben artık oynamıyorum. Ben istemiyordum böyle bir değişikliği'. Belki bir müddet bunları söylerler ama bir müddet sonra bunun anlamı yok, CHP'ye de bir faydası yok, Türkiye'ye de bir faydası yok. Görüşlerini dile getirmelerini ifade ederiz. Kim bu milletin hayrına, ne söyleyecekse, her söylenen sözü de dinleriz." şeklinde konuştu.



İç ve dış piyasalardaki hareketliliğe ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, ilerleyen günlerde çok sayıda yabancı yatırımcının Türkiye'ye geleceğini, şimdiden yatırım yapmak isteyen grupların geldiğini bildirdi.



Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki düşüşe ilişkin, bundan sonra döviz piyasasında ve faizlerdeki görünüşün bu şekilde olacağını ifade etti.



"Erken seçim" konusuna ilişkin soruya Kurtulmuş, "Bu konuyu Türkiye'nin gündeminden süratle çıkarmak lazım. Türkiye'de şu anda güçlü bir şekilde halkın oyunu almış, süresi ve önünde vakti olan bir hükümet var. Dolayısıyla esas meselemiz bu uyum yasaları üzerine yoğunlaşmaktır ve bir an evvel etkili bir şekilde bu yasaları çıkarmaktır." yanıtını verdi.



"Doğal mecrasında bu iş işler"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yapılacak olağanüstü kongrede MYK, MKYK, partinin Meclis yönetimi ve Bakanlar Kurulunda bir değişiklik söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Şu anda partimiz açısından doğru ve acil olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an evvel partiye dönmesidir. Suyun doğal mecrasında akmasıdır. Dolayısıyla zaten bir parti kongresi olunca parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı ortaya çıkacak. Ondan sonraki süreçlerde her birisiyle ilgili takvim kendi içerisinde işler. Yani siyasette doğal olmayan bir şey olmaz, doğal mecrasında bu iş işler. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, doğal lideri olduğu partisinin başına gelir."



Türkiye'nin esas büyük dönüşümünün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra gerçekleşeceğini aktaran Kurtulmuş, bu aradaki sürenin bir hazırlık dönemi olduğuna işaret etti.



Kurtulmuş, bu süreçte 65. Hükümet'in görevinin başında olduğunu, reform ve üretim esaslı ekonomik modeli ortaya koyan hükümet olarak atılan çok sayıdaki adımın ciddi şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Hükümetin, programında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirmek için her gün bir adım attığını anlatan Kurtulmuş, "Esas meselemiz, 65. Hükümet'in millete sunmuş olduğu programın uygulamasını yaparken, aynı zamanda da önümüzdeki dönemin gerektirdiği yasal altyapıyı hazırlamak." dedi.



"Bakanlar Kurulu her zaman değişebilir"



"Bakanlar Kurulu değişikliği bekliyor musunuz?" sorusuna Kurtulmuş, "Bunlar süresi geldiği zaman olur, nihayetinde ilk sefer olacak değildir, Bakanlar Kurulu her zaman değişebilir." yanıtını verdi.



Parti teşkilatı ve yerel yönetimlerde de bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve tüm bu değişikliklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönüşünden sonra mı yapılacağına dair soruya Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere AK Parti teşkilatlarını, yerel yönetimleri ve parlamento grubunu çok iyi tanıyor. Dolayısıyla bu sistem değişikliği olmasaydı dahi nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bu alanlarla ilgili gözlemleri ve tespitleri vardı. Dolayısıyla bu tespitler çerçevesinde atılması gereken adımlar da önümüzdeki dönemde atılır, bundan da kimsenin endişesi olmasın." karşılığını verdi.



Kurtulmuş, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevine geldikten sonra işleyişin nasıl olacağı konusunda, bu süreç içerisinde uygulamanın hep beraber görüleceğinin altını çizdi.



Türkiye-AB ilişkileri



Numan Kutulmuş, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin son durumu konusunda da değerlendirmelerde bulundu, söz konusu ilişkilerinin "hiç düz bir çizgide seyretmediğini" vurguladı.



Türkiye ile Avrupa ülkeleri siyaset çevreleri arasında son derece gergin bir ilişki döneminde olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu gerginliğin Türkiye'den kaynaklanmadığına dikkat çekti.



AB'nin siyaseti üzerinde "göçmen düşmanı", "yabancı düşmanı", "İslam düşmanı" ve "Türkiye düşmanı" şeklinde sosyal dalga olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, daha önce Türkiye'de görmeye alıştıkları siyaset tavrının aksine, şimdi karşılarında başka bir Türkiye olduğunun altını çizdi.



"Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının" da bundan kaynaklandığına dikkat çeken Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Avrupa'nın bu son kararı bizi etkiler mi? Etkiler ama Avrupa'yı bin kere etkiler. Avrupa'da bundan sonra makul siyasetçiler, demokrat siyasetçiler, liberal siyasetçiler; bu faşist, Neonazi, ırkçı, Türkiye, İslam karşıtı dalganın etkisi altında kalırlar. Eğer böyle giderlerse birkaç sene sonra ağızlarını açıp kendi kampanyalarını yapamazlar. Dolayısıyla bu fevkalade önemli bir süreç. Bu Avrupa için telaş edilmesi gereken bir durumdur. Avrupa için hakikaten üzülüyorum. Avrupa'yı bu noktaya getiren ne? Kurucu değerler dedikleri şey, çok kültürlülük, çok dinlilik, bütün farklı insanları bir araya getirip aynı pota içerisinde eritebilme becerisi, bir ortak Avrupa evi ideali, ortak bir siyasi kriterler manzumesi, ortak bir hukuk sistemi, mali yapı vesaire bunların hepsi geride kaldı."



"AB içine kapanıp bu faşist, ırkçı akımların altında boğulacak mı?"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa'nın yanıtlaması gereken "Avrupa Birliği içine kapanıp bu faşist, ırkçı akımların altında boğulacak mı? Yoksa AB dışarıya açılıp yeni birtakım çevrelerle buluşmanın ölçüsü olarak Türkiye ile ilişkilerini düzeltecek mi? Bundan sonra AB göçmenlere nasıl muamele yapacak? Göçmenlerin Avrupa'daki yeri nedir?" şeklinde hayati sorular olduğunu, göçmenlere "Evinize gidin." derse Avrupa'nın çökeceğini söyledi.



Eğer bu süreçle devam ederse sadece yabancı düşmanlığı olmayacağını, ırkların ve devletlerin birbirine düşman haline gelebileceği tehlikesinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, AB Komisyonunun, Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisindeki kararı telafi edecek adımlar atacağını düşündüğünü bildirdi.



"Bu masa acayip bir masa ve Türkiye tarafı da çok sabırlı bir ortak"



Kurtulmuş, AB ile ilişkiler konusunda, "Bu masa acayip bir masa ve Türkiye tarafı da çok sabırlı bir ortak. Şimdiye kadar kararlılıkla bu masayı devirmemek için üzerimize düşen her türlü titizlikle hareket ettik. Ama kusura bakmayın biz enayi değiliz. Bu kadar çok fedakarlık yapacağız. En son Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa, bunun karşılığında da Avrupa'da göçmen krizini çözecek birebir geri dönüş anlaşması; bütün yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. AB ise masada verdiği hiçbir yükümlülüğü, sözü yerine getirmeyecek. Bu ilanihaye sürdürülebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.



"Olağanüstü Hal'in (OHAL) gözden geçirilmesi" konusunda yöneltilen soru üzerine Kurtulmuş, OHAL sürecinde seçime giden Fransa'ya kimsenin bir şey demediğini söyledi. Kurtulmuş, bunun çifte standart olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz sonrasında 'OHAL'de orantısız birtakım tedbirler var.' diyenler eğer samimi olsalardı, 15 Temmuz'dan sonra koro halinde 'Biz bu darbeci çeteye karşıyız, Türkiye demokrasisinin yanındayız, Türkiye'yi sonuna kadar destekleyeceğiz.' demeleri gerekirdi. O gün hiçbir şey söylememişler ya da mırın kırın etmişler. Böyle bir iki söz söyleyenler olmuş, bu kabul edilebilir bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.



(Bitti)