Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (3)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Doğrudan doğruya milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı HSYK üyelerinin bir kısmını seçecek. Geri kalan kısmını ise milletin dorudan doğruya seçtiği milletvekilleri, yani milletin dolaylı iradesiyle seçilecek. Her halükarda HSYK'nın seçimini yapacak olan milli iradedir." dedi.



Kurtulmuş, Ordu'dan yayın yapan Altaş TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yargının bağımsız olmayacağına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Yargı hem bağımsız hem tarafsız olacak. Tamamen tarafsız bir yargı mekanizma olarak seçilecek. Burada söylemek istedikleri HSYK'nın seçilme meselesidir. HSYK'da seçilecek üyelerin az bir kısmını Cumhurbaşkanı seçecek, geri kalan kısmını TBMM seçecek. Yani parlamento seçecek. Kim parlamento? Halkın seçtiği vekillerden oluşan parlamento. Dolayısıyla doğrudan doğruya milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı HSYK üyelerinin bir kısmını seçecek. Geri kalan kısmını ise milletin dorudan doğruya seçtiği milletvekilleri, yani milletin dolaylı iradesiyle seçilecek. Her halükarda HSYK'nın seçimini yapacak olan milli iradedir."



Kurtulmuş, CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "Evet' diyenleri, 16 Nisan'da denize dökeceğiz" söylemini de eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Biz ilk günden itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini önerdiğimizi söylüyoruz. Parlamentoya geldi, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla, 339 oyla çıktı. Şimdi söz de, karar da milletindir. Millet ne diyorsa başımızın üstüne. Allah aşkına bu sistemi, anaysa değişikliğini biz millet için yapmıyor muyuz? İşin sahibi millet değil mi? Millet evet dedikten sonra kime ne demek düşer. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Kaldı ki bu milletin tarihinde denize dökme vardır ama millet emperyalistleri ve onların uşaklarını denize dökmüştür. Böyle edepsizce milletin önemli kısmının 'evet' diyeceği referandum öncesinde bu sözleri söylemek ne demokrasiye sığar, ne akla sığar, ne izana sığar."



Anadolu'yu dolaştıklarını ve Türkiye'nin dört bir tarafına gittiklerini belirten Kurtulmuş, vatandaşlarla bir araya gelerek referandum a ilişkin bilgi paylaşımı yaptıklarını anlattı.



"Bu bir memleket meselesidir"



Kurtulmuş, Meral Akşener'in, MHP'nin büyük bölümünün "hayır" vereceği yönündeki iddiasına ilişkin de "MHP'ye oy vermiş olan seçmenlerin büyük bir kısmının özellikle Sayın Bahçeli'nin, MHP'nin mitingleri yapmaya başladıktan sonra güçlü bir şekilde 'evet' vereceklerini görüyorum. Sayın Akşener de bu açıklamasıyla baş başa kalır. Anlamı olmayan, siyasi geçerliliği olmayan bir açıklama olur." değerlendirmesinde bulundu.



"Hiç partili bir propagandist olarak konuşmuyorum." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu çünkü bir parti, AK Parti meselesi değil. MHP meselesi de değil. Bu bir memleket meselesidir. Milletimizin bekası meselesidir. Devletimizin daha güçlü olması meselesidir. Bu, bütün Türkiye düşmanlarına, bütün terör örgütlerine karşı verilen bir mücadelenin daha güçlü hale getirilmesi için yapılan bir çabadır. Dolayısıyla MHP seçmeninin önemli bir kısmı da bunu bir beka ve memleket meselesi olarak görüyor. MHP seçmeninin kahir ekseriyetinin 'evet' diyeceğini görüyoruz."



Fındık fiyatları



Halk oylamasına ilişkin maddeleri de değerlendiren Kurtulmuş, maddelerin gelecek adına taşıdığı önemi anlattı.



Kurtulmuş, Karadeniz Bölgesinin en önemli ekonomik gelir kaynağı fındıkla ilgili, şu ifadeleri kullandı:



"Fındık meselesi serbest piyasasının şekillendirdiği bir meseledir. Vatandaşlarımız şundan emin olsun, fındık meselesini yakından takip ediyoruz. Rekabet koşullarını ihlal etmekten tutun da gerekirse fındıkta birtakım yeni ilave adımlar atarak fiyatı dengelemek bakımından her türlü çalışmalar yapılıyor ama nihayetinde bu hükümetin karar vereceği bir meseledir. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Biz vatandaşlarımızın böyle serbest piyasayı biraz da ihlal eden, rekabet şartlarını ihlal eden tekelci birtakım firmaların gücü altında ezilmelerine müsaade etmeyiz. Bununla ilgili çalışmaları Tarım Bakanlığı yapıyor. Önceden de söyleyip vatandaşlarımızı yüksek beklentinin içerisine sokmak istemeyiz. Onun için temkinli konuşuyoruz."



