Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (3)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz hiç endişelenmesin, inşallah yakın bir zamanda döviz kurları makul bir seviyeye inecektir. Türk parası makul bir şeklinde değerlenecektir." dedi.



Kurtulmuş, TRT Haber'de katıldığı "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Referandumun ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olacağının sorulması üzerine "Referandumdan yüksek oranda 'Evet' oyu çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li arkadaşlar buna şimdiden kendilerini alıştırsınlar." diyen Kurtulmuş, referandumun Türkiye için önemli bir dönemin bir başlangıcı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin şu anda sadece terör örgütlerinin saldırısı altında olmadığına, birtakım spekülasyonlarla Türkiye ekonomisinin de köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Buna rağmen hem ekonomimiz hem milletimiz direniyor. Dövizdeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin makro ekonomik dengeleri yerli yerinde olmasaydı bu tehlike arz ederdi, kabul. Ama şu andaki dövizdeki bu dalgalanmalar geçicidir, konjonktüreldir. Önemli bir kısmı küresel ekonomiden, ABD'deki özellikle yeni gelişmelerden kaynaklanan nedenler de vardır. Türkiye, Allah'ın izniyle bunlarla da rahatlıkla başa edebiliyor. Milletimiz hiç endişelenmesin, inşallah yakın bir zamanda döviz kurları makul bir seviyeye inecektir. Türk parası makul bir şeklinde değerlenecektir." diye konuştu.



Taşeron işçilerin durumuna ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü, bunların tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.



Bedelli askerlik konusunda da bir çalışma olmadığını bildiren Kurtulmuş, "Bir bedelli askerlik beklentisi içerisinde vatandaşlarımız, gençlerimiz olmasın. Geçmiş dönemlerde bedelli askerlikle ilgili toplumsal talepleri dile getirmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Bir tarafta terörle mücadele, bir tarafta sınır dışı operasyonların yapıldığı bir dönem, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerin askere alma havuzunu genişletme çabalarının olduğu bir ortamda bedelli askerlik konusu gündeme gelmez." İfadesini kullandı.



- "Rumların ortaya koyduğu haritalar kabul edilebilir değildir"



"Kıbrıs görüşmelerinden umutlu musunuz? Çünkü muhalefet noktasında bu konuyla ilgili ciddi eleştiriler geliyor. Kıbrıs'ta bir toprak kaybı söz konusu mu?" sorusu üzerine de Kurtulmuş, Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafının iyi niyetli taraf olduğunu söyledi.



Kıbrıs'ta bir sonuç alınması, barışın sağlanmasının her iki tarafın da menfaatine olacağını dile getiren Kurtulmuş, ama bunun "Türkiye, barışı sağlamak, anlaşmayı, uzlaşmayı yapmak için taviz verecektir anlamına gelmediğini" vurguladı. Vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını isteyen Kurtulmuş, "Ortada dolaşan birtakım sözler, gerçeği yansıtmayan sözlerdir. Türkiye, herhangi bir toprak kaybı anlamında, üzerinde uzlaşılmayan hiçbir şekilde bir pazarlık içerisinde olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin garantörlüğünden vazgeçilmesi asla bu şartlar altında mümkün değildir. Rumların ortaya koyduğu haritalar da kabul edilebilir değildir." diye konuştu.



"Sorumsuz bir cumhurbaşkanlığı yerine sorumlu bir cumhurbaşkanlığı"



Cumhurbaşkanının, şu andaki yetkilerine dikkati çeken bir soru üzerine Kurtulmuş, "Bazıları şöyle diyor; 'Bir tek adam rejimine gidiliyor. Sayın Erdoğan kendisine uygun bir rejim oluşturmaya çalışıyor.' Bunlar, son derece haksız suçlamalar." dedi.



Cumhurbaşkanının şu anda 1982 Anayasası'ndan kaynaklanan sınırsız bir yetkiye sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçildikten sonra parlamentonun cumhurbaşkanını kısıtlayıcı, denetleyici yetkileri vardır. Gerekli sayı bulunursa parlamento, cumhurbaşkanı hakkında suçlamada da bulunabilir. Dolayısıyla iki elde dağılmış olan yürütmeyi tek elde topluyoruz. Sorumsuz bir cumhurbaşkanlığı yerine, sorumlu bir cumhurbaşkanlığı ve gerçekten yetkileri olan bir cumhurbaşkanlığı mekanizmasını kuruyoruz." ifadelerine yer verdi.



- "Filistin'de barış olmadan Ortadoğu'da barışın olması mümkün değildir"



"ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump döneminden umutlu olup olmadığı" sorusu üzerine Kurtulmuş, dünya barışının merkezinin Ortadoğu barışı olduğunu, bunun kapısını açacak kilidin de Filistin barışı olduğunu söyledi. "Filistin'de barış olmadan Ortadoğu'da barışın olması mümkün değildir." diyen Kurtulmuş, ABD yönetiminin de bunu göreceği kanaatinde olduğunu aktardı.



ABD-Türkiye arasındaki stratejik ittifaka, müttefikliğe uygun olmayan tavırlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, FETÖ'nün başı olan "Feto"nun Türkiye'ye iade edilmesi ve küresel networkünü yönlendirmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.



Kurtulmuş, "Terörle mücadelede ve El Bab'da gelinen nokta nedir?" sorusuna cevap verirken, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun laf olsun diye başlamadığını, bunun, Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi. En kısa zamanda El Bab'da sonuç almayı ümit ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "El Bab, kendi halkının oraya yerleştiği, huzur içerisinde yaşadığı bir şehir haline gelir." dedi.



Terörle çok kuvvetli bir mücadele verildiğini belirten Kurtulmuş, "Terör örgütleri sonunda bu milletin karşısında mağlup olacaktır. Başka çareleri yoktur. Arkalarında kim olursa olsun. Bunun için de terörle mücadele sadece sahada silahla verilen bir mücadele değildir. Her alanda mücadele vermeye gayret ediyoruz. Bu mücadeleyi her alanda kazanacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



- "Terör örgütlerin gölgesinden çıkın, dağın gölgesinden çıkın"



Kurtulmuş, "Bazı HDP'li milletvekillerinin cezaevinde olması demokratik değil' gibi birtakım eleştiriler var. Bu konular da değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:



"HDP'nin bazı üyeleri, bazı milletvekillerinin terör örgütleriyle yan yana, içli dışlı, onların cenazelerine katılacak şekilde, taziyelerine katılacak şekilde, 'Arkamızı dağa yasladık' diyecek şekilde, 'PKK, Türkiye'yi tükürükle boğar' diyecek kadar ileriye giden sözlerle maalesef Türkiye'de halkın yanında kendilerine oy veren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki halk da dahil olmak üzere halkın yanında durmayı değil terör örgütünün yanında durmayı tercih ettiler. Dolayısıyla bunun da bir bedeli olması gerekir. Burada, bireysel olarak bu suçu işlemiş olanlar hakkında dosyalar açıldı. Bu dosyaların dokunulmazlıkları kaldırıldı. Diğer partilerden milletvekillerinin de dokunulmazlıkları kaldırıldı. Sonuçta hukuki bir süreç başladı. Çok geç kalınmış olmakla birlikte bir kere daha HDP'deki bazı siyaset aktörlerine şunu demek herhalde hakkımızdır, 'Aranıza terörle büyük mesafe koyun. Terör örgütlerin gölgesinden çıkın, dağın gölgesinden çıkın, önce oyunu aldığınız o Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis'in o masum Kürt kardeşlerimizin hakkını hukukunu savunmayı başarın. Bunu yaparlarsa Türkiye siyasetine katkıda bulunurlar."



