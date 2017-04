Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bu referandum kampanyasında oluşacak gerilimden istifade ederler, bunu da bir siyasi araç olarak kullanabilirler diye başından beri söylüyoruz. Ama çok şükür, genel olarak baktığımızda, bu anlamda terör örgütlerine karşı verilmiş bu mücadelenin sonuçlarını aldık. Referandum kampanyası şimdiye kadar terör saldırılarından çok şükür etkilenmeden devam etti." dedi.



Kurtulmuş, Ordu'dan yayın yapan Altaş TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.



Son günlerde güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının yeniden arttığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Türkiye Suruç'tan itibaren son iki yılı aşkın bir süredir ciddi bir şekilde terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Bu terör örgütleri ile mücadele etmiyoruz artık terör örgütleri ile savaş yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırdığını dile getiren Kurtulmuş, sadece silahlı olarak değil, politik olarak ve diğer açılardan da Türkiye'ye karşı bu saldırılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Türkiye'nin, özellikle son dönemlerde teröre karşı büyük bir mücadeleye girdiğini anlatan Kurtulmuş, eş zamanlı olarak üç ayrı çemberde de terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini belirtti. Hayatı yaşanmaz kılan PKK'nın şehirlerden atıldığını, terörün, şehirlerden dışarı çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş, kırsalda da bu örgütle mücadeleye girişildiğini belirtti.



Türkiye'nin, ülke dışında da bu mücadelesini devam ettirdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bir taraftan PKK ile yapılan bu güçlü mücadele, diğer yandan DEAŞ'a karşı verilen mücadele, sadece Türkiye içerisinde değil, Suriye topraklarında Fırat Kalkanı ile birlikte teröre karşı olan kararlı mücadele, ayrıca içeride artık sayıları binlerin çok üstünde terör örgütü elemanının yakalandığı çok ciddi bir baskı ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak terör örgütlerinin birçok tehdidi yapamaz duruma geldiğini görüyoruz. Hatta sonra zamanlarda onlarca bombalı saldırı vesaire bunlar önlenmiştir."



Bu kahpe, hain saldırılarla Türkiye'nin teröre karşı verdiği çok güçlü mücadelenin önüne geçmek istendiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Evet, bu referandum kampanyasında oluşacak gerilimden istifade ederler, bunu da bir siyasi araç olarak kullanabilirler diye başından beri söylüyoruz. Ama çok şükür, genel olarak baktığımızda, bu anlamda terör örgütlerine karşı verilmiş bu mücadelenin sonuçlarını aldık. Referandum kampanyası şimdiye kadar terör saldırılarından çok şükür etkilenmeden devam etti. Her türlü tedbirler alınıyor, her türlü mücadele yapılıyor. Ama nihayetinde terör örgütleri her alanı kapatsanız da gelip terör faaliyetlerini sürdürebilecek bir nokta bulabilir. Güvenlik güçlerimiz çok rahat bir şekilde terör örgütlerinin üzerine gidiyor. İnşallah başarılı sonuçlar da alıyorlar. Köşeye sıkıştıkça eylem yapabilme ihtimalleri vardır. Terör örgütlerinin tamamına yakını eylem yapabilme yeteneklerini büyük ölçüde kaybetmiştir."



"Güçlenen Türkiye'den korkuyorlar"



Avrupa'daki bazı ülkelerin Türkiye'nin milletvekillerine ve bakanlarına "evet" kampanyası yaptırmadığının hatırlatılması üzerine değerlendirmesi sorulan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa'da yükselen aşırı ırkçılığa dikkati çekti. Aşırı ırkçılığın da göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve çok somut hale indirgenen Türk düşmanlığı şeklinde kendisini gösterdiğini söyleyen Kurtulmuş, aşırı ırkçı dalganın aynı zamanda siyaseti de etkilediğini ifade etti.



Avrupa ülkelerinin, Türkiye'deki referandum a karışarak, "hayır" cephesine destek verdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Niye burnunuzu sokuyorsunuz? Biz İsviçre'de, Almanya'da ya da Hollanda'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirmeyeceğiz ki. Vatandaşımız 'evet' derse de 'hayır' derse de başımız üstüne. Neden bu kadar bu yabancılar bu işe müdahale oldular? Çok açık. Güçlenen Türkiye'den korkuyorlar, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden korkuyorlar." diye konuştu.



"Ümit ediyorum ki bu çok gerginleşmiş olan ilişkilerin önemli bir kısmı tamir edilir"



İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmasına tepkisini dile getiren Kurtulmuş, bu çifte standartlı tavırların kabul edilebilir olmadığını belirtti.



Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Avrupa'nın makul, mutedil siyasetçilerinin bunu yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Önümüzdeki seçimlerde üç-beş tane fazla oy almak için kimse ırkçılara, faşistlere prim vermesin. Avrupa kendisine çeki düzen versin. Avrupa siyaseti derlenip toparlansın. Biz inşallah 'evet' oylarıyla 16 Nisan'dan sonra millet olarak kendi yolumuzu, bir kere daha net bir şekilde, güçlü Türkiye istikametinde çizeceğiz. Avrupa'nın da Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için arayış içerisine gireceğini görüyorum. Ümit ediyorum ki bu çok gerginleşmiş olan ilişkilerin önemli bir kısmı tamir edilir."



