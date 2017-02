Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Şimdi onlar hesaplarını verecekler. Davalar tek tek açılacak, hepsinin de fitil fitil burunlarından getireceğiz ve o 248 şehidin hesabını soracağız. Bu millete kara günleri yaşattıklarının hesabını soracağız." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, nisan ayındaki halk oylamasında "evet" çıkması durumunda kayıtsız, şartsız lafının altının kırmızı kalemle çizileceğini, böylelikle kelimenin tam anlamıyla Türkiye'de söz sahibinin de karar sahibinin de millet olacağını belirtti.



Anayasa değişikliği paketi içerisinde yer alan sıkı yönetim ve askeri mahkemelerin kalkması yönündeki maddeye değinen Kurtulmuş, "Her şerden hayır doğar. Bu FETÖ'nün sapkın askerleri, asker üniforması giymiş çete üyeleri, yargıçları ve polisleri... Bunlar bu darbeyi yaparken ne diye düşündüler. Sadece hükümeti yıkmayacağız, devleti diz çöktüreceğiz ve iç savaş yaptırmak için bu sürece başladılar. Allah'a şükürler olsun ki sizler millet olarak cevaplarını verdiniz. Şimdi onlar hesaplarını verecekler. Davalar tek tek açılacak, Hepsinin de fitil fitil burunlarından getireceğiz ve o 248 şehidin hesabını soracağız. Bu millete kara günleri yaşattıklarının hesabını soracağız." diye konuştu.



Kurtulmuş, FETÖ üyelerinin ilk sınav sorularını 1975'de çaldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her şey şimdi daha iyi anlaşılıyor. Dışarıdan görenler de bunları çok başarılı sanıyordu. Her girdikleri sınavlarda adamlar kendi çete elamanlarına büyük puanlar aldırmışlar. Adamlar daha sonra albay olmuş, general olmuş. Böylesine harp akademisinde ve diğer yerlerde ciddi suistimaller yapılmış. Hakimler ve savcılar sınavlarında ciddi suistimaller yapılmış. Şimdi yeni ortaya çıkıyor. Bir sınavda 19 yanlış soru var. Bunların adamlarının hepsi 19 yanlış soruya gitmişler, hepsi aynı cevabı vermişler. Şimdi böyle kek gibi avlanıyorlar. Şimdi bu değişikliklerle harp akademilerinin kaldırılıp onun yerine milli savunma üniversitesinin girmesi mümkün oldu. Bundan sonra normal ve barış zamanlarda sivil asker ilişkilerinde anahtar siyasi iradenin elinde olacaktır."



"Terörle iki senedir can pahasına mücadele ediyoruz"



Halk oylamasının sonucunu birkaç ana başlıkta toplayabileceklerine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Birincisi kısa süreli hükumetler yerine uzun süreli istikrarlı hükumetler olacak. İkincisi yürütmedeki çift başlılık ortadan kaldırılacak. Üçüncüsü ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması mümkün olacaktır. Dördüncüsü, etkin, seri, süratli karar alınması için her alandaki işlerimiz oldukça ciddi şekilde hızlanacak. Beşincisi, bunu da beyler yanlış anlıyor, tersinden anlıyor ama bir kere daha açıklayacağım. Eğer bu sisteme geçilip evetler çıktığı takdirde devam etmekte olan terörle mücadelemiz çok güçlü bir şekilde devam edecek ve terör örgütlerine inşallah diz çöktüreceğiz. Burada söylemek istediğimiz budur. Yanlış anlaşılma olmasın. Terörle iki senedir can pahasına mücadele ediyoruz. Bu anlamda terörle mücadelemizi inşallah kuvvetli şekilde sürdüreceğiz."



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, AK Parti'nin yanı sıra MHP'nin de halk oylamasında "Evet" diyeceğini kaydederek, "Ayrıca başka partilerdeki kimselerin de 'evet' diyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 'o bize hayır verecek' diye düşünmeden kapı kapı gezeceğiz. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız bu süreçte çok aktif olacaklar. Ümit ediyorum ki nisan ayından sonra başka bir Türkiye'de, daha başka bir ses tonuyla daha güçlü bir şekilde konuşacağız ve yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ordu'da yapılacak yatırımlar



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu'da yapılacak yatırımlara da değinerek, kentte üç organize sanayi bölgesi yapılacağını, bunların faaliyete geçmesiyle 15 bin yeni istihdam açılacağını vurguladı.



Aynı şekilde sağlık alanında çok büyük işler yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Ünye ve Fatsa Devlet Hastaneleri, ayrıca Kumru ve Gürgentepe Devlet Hastaneleri hizmete açıldı. Aybastı ve Korgan Devlet Hastanelerinin inşaatları devam ediyor. Ulubey ve Akkuş Devlet Hastaneleri ise proje aşamasında. Ayrıca Ordu'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinin kurulmasıyla ilgili de ihale aşamasına geldik. İnşallah bin yataklı büyük bir devlet hastanesini de ilimize kazandıracağız. Sağlık alanındaki sorunlarımızı hızlı bir şekilde aşıyoruz." diye konuştu.



Kurtulmuş, Ordu için eğitim ve turizm alanlarında da hizmetlerine süratle devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.



(Bitti)