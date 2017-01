Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "(Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat ve Erbil ziyareti) Özelikle teröre karşı ortak mücadele bağlamında yeni zeminler oluşturulacağını, bu ortak mücadelenin de her iki ülkenin meşru hükümetlerini daha da kuvvetlendireceğini ümit ediyoruz. Bu gezi dolayısıyla başlayacak yeni süreçten umutluyuz. Ümit ederiz ki, en kısa süre içerisinde yeniden Türkiye-Irak ilişkileri, o eski günlerine dönecektir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne, bu bütünlük içerisinde de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi başta olmak üzere adil bir gelir ve yetki paylaşımına dayalı federal bir sistemin varlığının Irak halklarının lehine olduğu kanaatindeyiz." dedi.



Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti öncesinde, Irak'ta yayın yapan Rudaw televizyonuna açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.



Türkiye'nin Irak ile ilişkilerinin normalleşme sürecine girip girmediği, bunun için biraz daha zamana ihtiyaç olup olmadığı sorusu üzerine Kurtulmuş, komşu ve kardeş ülke Irak ile çok derin, uzlaşılamaz, anlaşılamaz sorunlarının olduğuna inanmadıklarını söyledi.



Bölgede uzunca süredir devam eden siyasi gerilimler ve özellikle Suriye savaşı dolayısıyla ortaya çıkan çok büyük siyasi türbülansların Türkiye-Irak ilişkilerini de olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Kurtulmuş, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Maliki ile yaptığı telefon görüşmesinin, tabiri caizse kopma noktasına gelen Türkiye-Irak ilişkilerini yeniden bağladığını, yeniden sağlamlaştırma konusunda adımların atılmasının zeminini hazırladığını ifade etti.



Her iki tarafın da söz konusu telefon görüşmesinde birbirlerini dost ve kardeş ilki ülke olarak gördüğü, sorunları çözme niyetinde olduklarının ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Bağdat ve Erbil'e olan ziyaretlerde de son derece somut adımlar atılarak, başta Suriye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkiler olmak üzere kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle olan ilişkilerin artırılması yönünde de çok ciddi adımların atılmasını ümit ediyoruz. Özelikle teröre karşı ortak mücadele bağlamında yeni zeminler oluşturulacağını, bu ortak mücadelenin de her iki ülkenin meşru hükümetlerini daha da kuvvetlendireceğini ümit ediyoruz. Bu gezi dolayısıyla başlayacak yeni süreçten umutluyuz. Ümit ederiz ki, en kısa süre içerisinde yeniden Türkiye-Irak ilişkileri, o eski günlerine dönecektir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne, bu bütünlük içerisinde de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi başta olmak üzere adil bir gelir ve yetki paylaşımına dayalı federal bir sistemin varlığının Irak halklarının lehine olduğu kanaatindeyiz. Bu perspektifimizi koruyarak hem Irak merkezi hükümeti hem Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye niyet ediyoruz."



"Siyasi farklılıklarımız olabilir"



Numan Kurtulmuş, "Gerilimin temelinde ne vardı?" sorusu üzerine, esas meselenin, bölgede oynanan oyun olduğuna dikkati çekerek, "Bu oyunu, hepimizin görmesi lazım. Bu oyunun adı, ikinci Sykes-Picot'tur. Yüz sene evvel bölge halkları arasına suni sınırlarla ayıran iradeler, şimdi maalesef ikinci kez aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bölge halklarının iradelerini, etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



"Siyasi farklılıklarımız olabilir. Ama bu siyasi farklılıklarımızı oturarak, karşılıklı rıza ile çözmek durumundayız." açıklamasında bulunan Kurtulmuş, eğer bu yapılabilirse oynanan ikinci Sykes-Picot'un bozulacağına vurgu yaptı.



Kurtulmuş, böylelikle de bölgedeki bütün halkların önünün açılacağını ve belli bir perspektife doğru yürüneceğini söyledi.



Kurtulmuş, "Siyasi farklılıkları bugünden yarına çözecek değiliz ama esas mesele, herkesin ayrılık senaryolarını bir şekilde bertaraf etmemiz sonra da aramızdaki sorunları çözebilecek diyalog zeminlerini kuvvetlendirmemiz gerekiyor." dedi.



"Bölgedeki başka hareketlilikleri engellemek için Türkiye Başika'dadır"



Başika konusundaki bir soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin Başika'daki varlığının, "Biz Türkiye'den gidelim, herhangi bir toprakta bir üssümüz olsun" şeklinde olmadığını ifade etti.



Türkiye'nin Başika'daki varlığının, özellikle Musul ve Telafer'in, DEAŞ unsurlarından korunmasıyla ilgili olarak yerel unsurların talepleri sonucu oluştuğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun sonucunda da orada hem Peşmergelerden eğitilen çok sayıda kişi oldu aynı zamanda Ninova Muhafızları adına altında unsurlar eğitildi. Orada Türkiye'nin varlığı bu anlamda DEAŞ'a karşı verilen bir mücadelenin gereğidir. Ayrıca diğer terör örgütleri üzerinden de o bölgede başka hareketliliklerin olmasını engellemek için Türkiye oradadır. Şimdi Musul operasyonu gösterdi ki, Allah'tan Türkiye Başika'da Peşmerge, Ninova Muhafızları ve Musul'un yerel halklarıyla birlikte böyle bir çalışmanın içerisinde olmuş, bu eğitimlerden geçen insanların, DEAŞ'a karşı mücadelede oldukça etkili olduklarını gördük. Dolayısıyla biz orada işgal amacıyla bulunmuyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına yardım etmek için, oranın DEAŞ terör örgütünün etkisinden kurtarılması için oradayız. Oradaki varlığımız, kardeşlerimizin talepleri, ihtiyaçları devam ettiği sürece sürdürülecektir. Bununla ilgili de tabii Irak merkezi hükümetiyle bu görüşmede de gündeme gelir. Meselenin, hallolması ve bir karşılıklı anlayış zemini içinde çözülmesi için adımlar atılır."



