Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (1)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Fındıkta birtakım spekülasyonlar olduğunu çok ciddi bir şekilde görüyor ve yakinen takip ediyoruz. Referandum ortamını fırsat bilen bazı tekelci fırsatçıların, vatandaşımızın fındığının üzerinde oyun oynamasına asla ama asla müsade etmeyeceğiz. İnşallah bu konuyu da hemen referandum un arkasından çözeceğiz." dedi.



Kurtulmuş, Ordu Kumrulular Derneğinin bir düğün salonunda düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Gecesi"ne, İstanbul'dan sosyal medya hesabı üzerinden canlı bağlandı.



Bağlantıda, birçok vatandaşın kendilerine fındıkla ilgili sorular sorduklarını hatırlatan Kurtulmuş, fındıkta serbest piyasa koşullarına göre hareket edildiğini söyledi.



Mart ayının ortasından itibaren, fındıkta, alan bazlı desteklerin ödendiğini belirten Kurtulmuş, bunun, üreticilere ana sütü kadar helal olduğunu ifade etti.



Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Fındıkta birtakım spekülasyonlar olduğunu çok ciddi bir şekilde görüyor ve yakinen takip ediyoruz. Referandum ortamını fırsat bilen bazı tekelci fırsatçıların vatandaşımızın fındığının üzerinde oyun oynamasına asla ama asla müsade etmeyeceğiz. Bunu inşallah 16 Nisan'dan sonra göreceksiniz, gerekirse devlet her türlü destekleme alımlarını da yaparak gerekirse Rekabet Kurumuna da bu meseleyi intikal ettirerek, tekelci bir anlayışı, 'Nasıl olsa başka bir rakibimiz yok' diyerek fındık fiyatlarının öldürülmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini arzu ederim. İnşallah bu konuyu da hemen referandum un arkasından çözeceğiz."



(Sürecek)