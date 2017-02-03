Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (1)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Türkiye 1923 yılında rejim tartışmasını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti devleti 93 yıldır Cumhuriyet olarak yönetiliyor, Cumhuriyet olarak yönetilmeye devam edecektir." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de nisan ayı içerisinde halk oylaması yapılacağına işaret ederek, Ordu'da da yüksek oranlarda "evet" oyu çıkacağına inandığını belirtti.



Evet oyunun yüksek çıkması için çok çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Sonuca inandığımız kadar bu kampanyada da canla başla gayret edeceğiz. En uzak köşelere kadar gideceğiz. Herkese meseleyi anlatacağız. Bu kampanyanın ne anlama geldiğini, bu anayasa değişiklik paketinin Türkiye'ye ne getireceğini bütün milletimizle en güzel şekilde paylaşacağız." diye konuştu.



Numan Kurtulmuş, Türkiye'de, ana muhalefet partisinin söylediği gibi bir rejim değişikliği tartışması içerisinde olmadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rejim herhangi bir ülkede egemenliğin nasıl kullanıldığı ile ilgili bir meseledir. Dolayısıyla Türkiye'de bir rejim tartışması yapmıyoruz. Meseleyi saptırmasınlar. Türkiye'de bir sistem tartışması yapıyoruz. Şimdiye kadar yürümeyen bu sistemin eksiklerini ve hatalarını tamamlayarak cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini Türkiye'ye getirmek için bu anayasa değişikliği teklifini gündeme getiriyoruz. Ortada bir rejim tartışması yok. Türkiye 1923 yılında rejim tartışmasını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti devleti 93 yıldır Cumhuriyet olarak yönetiliyor, Cumhuriyet olarak yönetilmeye devam edecektir."



Sivillerin anayasa yapmasından rahatsızlık duyan beylerin olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Şimdi diyorlar ki Olağanüstü hal altında referandum olur mu? Ey CHP 1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları arasında yapılan anayasadan rahatsız olmuyorsunuz da milletin helal oylarıyla yapılacak olan bir anayasa referandumundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kaldı ki çok değil, Türkiye 15 Temmuz akşamında olağanüstü halin kenarından dönmüştür. 15 Temmuz akşamı Türkiye, millet sayesinde uçurumun kenarından alınmış, şimdiye kadar dünyanın göreceği en kanlı askeri darbeden ülkemiz kurtarılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



"Biz milletin oyuna güvenen bir toplumuz"



Kurtulmuş, Türkiye'yi uçurumun kenarından alan milletin halk oylamasında istediğini yapacağını belirterek, "Bu millet neye karar verirse ona karar verir. Biz milletin oyuna güvenen bir toplumuz. Bizde milletin söylediği sözün üstüne söz söylemek olmaz. Bu millet referandumdan ne sonuç çıkarırsa başımız, gözümüz üstünedir ama aynı olgunluğu CHP'den de bekleriz. Şimdiden çıkacak evete karşı seslerini duyuyoruz gibiyiz. Yeniden mazeret üretmeye başlıyorlar. Hiç mazeret üretmeyin, inşallah nisan ayının ortasında 'evet' diyerek bu millet kararını verecektir." dedi.



Anayasa teklifinin laf olsun diye parlamentoya getirilmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir ihtiyacın sonucu olarak parlamentoya getirilmiştir. Parlamentodaki milletvekillerinin oylarıyla geçen bu teklif, milletin karşısına çıkıyor." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'de uzun yıllardır, adı demokrasi olmakla birlikte millet sandıkta ne oy verirse versin, sandıktaki oyların tersine bir iktidar çıkarabilecek bir sistem olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Çoğu zaman bu ülkede siyasi aktörler arasında, siyasi partiler arasında, kurum ve kuruluşlar arasında çatışmaları esas alan, bu çatışmaları zaman zaman 12 Eylül öncesinde gördüğümüz gibi sağ-sol, Alevi-Sünni diyerek, topluma da yaymaya çalışan eski bir sistem var. Mevcut 61 ve 82 anayasasının getirmiş olduğu bir sistem. Bu sistem çalışmıyor. Bu sistemin zaaflarının ortadan kaldırılması yeni Türkiye'ye yaraşır, yeni bir yönetim modelinin ortaya konulması şart olduğu için bu anayasa değişiklik teklifi gündeme gelmiştir. Milletimizin iradesiyle de inşallah nisan ayından sonra Türkiye yeni bir döneme geçecek, yeni bir dönem içerisinde yol alacaktır."



Kurtulmuş, Türkiye'de eski cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında sayısız krizlere şahit olduklarını da belirterek, sistemin çatışma üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu, nisandaki referandumdan sonra bütün o eski dönemin, Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atılacağını bildirdi.



(Sürecek)