Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (1)

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu, en kısa süre içerisinde referanduma gitmektir. Yani bir konu, hele hele böylesine önemli bir konu, tartışmalı bir şekilde süre uzatılarak geçirilemez. Dolayısıyla zannediyorum ki mümkün olan en kısa süre içerisinde, muhtemelen Nisan ayının hemen başında referanduma gidilecektir, süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacaktır." dedi.



Kurtulmuş, A Haber televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Anayasa değişikliği teklifine ilişkin ikinci tur oylamanın yaklaştığı hatırlatılarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Açık oy kullanılması halinde en sert, en net tavrımız söz konusu olacaktır." şeklindeki ifadelerine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, ilk turun firesiz geçtiğini belirterek, bu nedenle tüm milletvekillerine teşekkür etti.



İlk tur sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, "Muhalefetin bir direnme hakkı, bunu mümkün olduğu kadar geç geçirme ya da geçirmemek için mücadele vermesi anlaşılabilir bir şeydir ama kürsüyü işgal etmek, kürsüyü yıkmak, milletvekilinin burnunu kırmak, milletvekilinin ayağını ısırmak gibi maalesef Türkiye parlamentosuna, Türkiye'ye yakışmayan tavırlar içinde olunmasını asla kabul etmek, buna müsamaha göstermek mümkün değil." diye konuştu.



Kurtulmuş, ikinci turda da CHP'nin ana muhalefet partisi olarak direncini göstereceğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Tavsiyemiz şudur ki Türkiye'ye yakışmayacak, Türkiye'yi rezil edecek bu tür görüntülerin içerisine girmemeleridir. Nihayetinde söz de karar da milletindir. Parlamentonun iradesi anlaşılmıştır, bundan sonraki süreçte üç aşağı, beş yukarı aynı oyun çıkacağı görülüyor. Bırakın, millet karar verecek, yani millet kabul etmezse kimsenin söyleyeceği bir söz yok, millet kabul ederse de kimsenin yine bir şey söylememesi lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci tur mücadelesindeki tavırlarının anlaşılabilir, tolere edilebilir muhalefet tavırları içerisinde kalmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde bunun hem Türkiye'ye büyük zararı var hem de Cumhuriyet Halk Partisine hiçbir faydası yok. Yani 'muhalefet yapacağım' derken Cumhuriyet Halk Partisi bu görüntülerle aslında kendisine zarar veriyor ana muhalefet partisi olarak, hatta kendisine oy vermiş olan kitlelere karşı da ciddi şekilde zor durumda kalıyor."



İkinci tur oylamanın güzel bir şekilde geçmesini ümit ettiğini belirten Kurtulmuş, kararın önce milletvekillerinin sonra da milletin kendisinde olduğuna dikkati çekti.



"Erken seçimi telaffuz etmek doru değil"



Kurtulmuş, ikinci turda 330 oyun altında kalması muhtemel bir maddenin bulunup bulunmadığı ve erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, ilk turdaki seçim sonuçlarının ikinci turun aynası niteliği taşıdığını ve farklı bir sonucun çıkmayacağı kanaatinde olduğunu bildirdi.



Erken seçim konusunun ise anayasa değişiklik teklifinin 330'un altında kalması ihtimaline ilişkin gündeme getirildiğini anımsatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Şu anda anayasa oylamasının konuşulduğu bir atmosferde erken seçim tartışmalarının gündeme getirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Daha seçim yeni oldu, parlamentonun önünde 2019'a kadar bir süre var, bu süre içerisinde parlamento sorumluluklarını yerine getirecek. Önümüzde sadece anayasa değil çok sayıda önemli iş var, bu işlerin yerine getirileceği yer parlamentodur. Dolayısıyla bir erken seçimi telaffuz etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Nihayetinde Türkiye referanduma gidiyor, bu süre içerisinde de parlamento görevini yerine getirecektir."



"İlk dört maddenin tartışılması söz konusu değildir"



Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine ilişkin tartışmalar ile ikinci turun da olumlu sonuçlanması halinde CHP'nin Anayasa Mahkemesine gideceğinin hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmesinin son derece doğal olduğunu ve nihayetinde Anayasa Mahkemesinin de bir karar vereceğini söyledi.



CHP'nin mahkemeye taşıyacağı konunun oyların açık kullanılıp kullanılmadığı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İlk dört madde ile ilgili meseleye gelince AK Parti bu anayasa teklifinin hiçbir yerinde, ne en başlangıcında anayasayı hazırlarken, ne daha sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile bu anayasa üzerinde müzakereleri yaparken ya da Cumhuriyet Halk Partisinin de içinde olduğu süreçlerde ilk dört madde ile ilgili herhangi bir teklif gündeme gelmemiştir. İlk dört maddenin tartışılması AK Parti'nin gündeminde olmadı, dün de olmadı, bugün de değildir. Dolayısıyla bu anayasa görüşmeleri içerisinde ilk dört maddenin tartışılması söz konusu değildir." diye konuştu.



- "En doğrusu en kısa süre içerisinde referanduma gitmektir"



Olası referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu, en kısa süre içerisinde referanduma gitmektir. Yani bir konu, hele hele böylesine önemli bir konu tartışmalı bir şekilde süre uzatılarak geçirilemez. Dolayısıyla zannediyorum ki mümkün olan en kısa süre içerisinde muhtemelen Nisan ayının hemen başında referanduma gidilecektir, süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacaktır diye düşünüyorum." dedi.



Kurtulmuş, seçim dönemlerinde yayınları dolayısıyla bazı özel televizyon kanallarının ceza aldığı hatırlatılarak, RTÜK kanunuyla ilgili referandum öncesi bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Özel televizyon kanallarının tarafsız olmasını beklemek doğru değildir, hakkaniyete de uygun değildir." karşılığını verdi.



"Şartlar olgunlaşırsa gündeme gelebilir"



Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda RTÜK'ün de bu karara göre ceza verdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bunun doğru olmadığını, özel kanalların istediği şekilde yayın yapmasının en doğal, en tabii olan şey olduğu kanaatindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, yasa tekliflerimizi tamamladık ama Türkiye'nin gündemi başka konularla meşgul olduğu için bu konu gündemimize gelmedi. Önümüzdeki süreçte uygun bir zamanlamayla bu konuyu gündeme getiririz." diye konuştu.



Referandum öncesinde konunun gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise Kurtulmuş, "Nihayetinde bir konunun kararlaştırılabilmesi, şartların olgunlaşması lazım. Şartlar olgunlaştığı takdirde referandum öncesinde de gündeme gelebilir." ifadesini kullandı.



"12 Eylül'ün antidemokratik anlayışı"



AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun anayasa değişiklik teklifinin yasalaşması halinde seçim barajının indirilebileceği yönündeki görüşlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kurtulmuş, konuyla ilgili parti içerisinde olgunlaşmış bir kanaatin olmadığını söyledi.



Türkiye'nin anayasal reform sürecine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "12 Eylül'ün o antidemokratik anlayışıyla oluşturulmuş olan dört temel siyasi metnin gözden geçirilmesi tabii ki kaçınılmazdır. Anayasa bunlardan birisi, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İçtüzüğü... Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu dört temel yasanın, yani bir ülkenin siyasi topoğrafyasını oluşturan bu dört temel yasayla ilgili değişiklik yapılması teklifleri hep gündemde olacak, bu tartışma hep gündemde olacak. Böyle bir ihtiyacın Türkiye'nin anayasal ve siyasal reform perspektifinin içerisinde olduğunu ifade etmek isterim." dedi.



Seçim barajına ilişkin kişisel görüşünün sorulması üzerine ise Kurtulmuş, yeni anayasayla birlikte Türkiye'nin yeni bir sisteme, yeni bir hükümet modeli değişikliğine doğru gittiğini belirterek, bunun gereği olarak Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini ve tartışılabileceğini kaydetti.



ABD ile ilişkiler



ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağı hatırlatılarak, yeni ABD yönetiminden beklentilerinin sorulması üzerine Kurtulmuş, yeni yönetimle birlikte iki ülke ilişkilerini etkileyecek iki noktada değişiklik olacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi Ortadoğu politikasında PYD'ye verdikleri açık desteği son vermeleri ve Ortadoğu'daki dengeler içerisinde bir stratejik müttefik olarak kullanmayı tasarladıkları, vekalet savaşının bir parçası olarak gördükleri ve Amerikan menfaatleri bakımından istifade etmeyi düşündükleri PYD'nin aslında Amerikan menfaatlerine sağlayacağı hiçbir şey olmadığını görmeleri gerekiyor." dedi.



PYD'ye desteğin, Türk-Amerikan ilişkilerini birinci derecede olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu ve bunun Amerika'nın milli menfaatlerine de en ufak bir katkısının bulunmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Bunun yeni yönetim tarafından görüleceğini tahmin ediyoruz. PYD konusunda Amerikan yönetiminin, Obama yönetiminin gelmiş olmasının temel nedeni de maalesef Obama yönetiminin Suriye'deki sorunlardan nasıl kurtulacağını ve Suriye'de yeni bir yönetim kurulmasını hangi perspektifle sağlayacaklarına ilişkin bir görüşünün olmamasının sonucudur. Dolayısıyla burada önemli bir değişikliğin ortaya çıkacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



ABD ile ilişkilerde FETÖ konusu



Kurtulmuş, ABD ile ilgili ikinci konunun ise Türkiye için bir güvenlik tehdidi olan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin gelişmeler olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef uzunca yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmektedir. Türkiye'ye karşı, Türk halkına karşı düşmanca tavrı ortaya çıkmış olan bir terör örgütü liderinin Amerika'da barınıyor olması, barınması sadece orada oturması değil hala oradan kendi networkunu idare edebilecek bir imkana sahip olması Türkiye-Amerika ilişkilerini derinden, olumsuz etkileyen bir diğer faktördür. Yani Amerika şu tercihi yapacak bir tane terörist başı, onun elinde kullandığı terör networku mu yoksa 79 milyon olgun bir demokrasiye sahip olan ve gerçekten ekonomik ve siyasi istikrar içerisinde yaşayan bir Türkiye mi? Ben böyle baktığımızda Amerikan yönetiminin Sayın Trump ve yeni yönetimin bu konuda bir değişikliğe gideceğini ve FETÖ konusunda da ya Feto'yu Türkiye'ye iade etmek ya da bu süre içerisinde göz altına alarak Türkiye'ye zarar vermesini önlemek yönünde bir karar alacağını görüyorum. Bu Amerika'nın menfaatleri bakımından da doğru olandır. Bu konuda da Amerika'nın içerisinde de böyle sesler çıkmaya başladı. Bu iki konu bizim önümüzdeki dönemde pratik olarak Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden çok güçlü hale getirecek iki önemli değişikliktir. Bu değişikliklere de Amerikan yönetiminin gitmesi kendi menfaatleri icabıdır."



Barack Obama yönetiminin Astana'daki Suriye görüşmelerine PYD'nin de çağrılması gerektiğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Çok net bir şekilde Türkiye bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Cenevre'de, Astana'da herhangi bir yerde bundan sonraki süreçte barış görüşmeleri olurken burada hiçbir terör örgütü olmamalıdır. Ne PYD, ne DEAŞ, ne Nusra, ne diğerleri, hiçbir terör örgütü masada tartışmanın tarafı olmamalıdır. Bir tarafta rejim, diğer tarafta da ılımlı muhalefet unsurları masanın başında olabilir. Türkiye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Zannediyorum gelmekte olan Amerikan yönetimi yani Trump yönetimi de bu konuda hassasiyetlerimize saygı duyacaktır. Bu sadece bizim hassasiyetimiz bakımından değil, müzakerelerin sağlıklı yürümesi bakımından da doğru olan bir yoldur ve terör örgütleri müzakere masasında olmayacaklardır."



(Sürecek)