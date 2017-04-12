Başbakan Yardımcısı Kaynak - Türkiye'de Faaliyet Gösteren Alman Vakıfları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası'ndan genel detay Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası'ndan genel detay
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması
ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları) Hepsinin Diyarbakır'a odaklanması hepimize bir şeyler ifade ediyor. Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın tamamı faaliyet alanı içerisinde. Nüfusun bir buçuk misli mülteci barındıran Kilis'e bu kadar ilgi yok."
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