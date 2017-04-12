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AA Editör Masası'ndan genel detay

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları) Hepsinin Diyarbakır'a odaklanması hepimize bir şeyler ifade ediyor. Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın tamamı faaliyet alanı içerisinde. Nüfusun bir buçuk misli mülteci barındıran Kilis'e bu kadar ilgi yok."