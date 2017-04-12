Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar) Şu anda İçişleri Bakanlığımız tüm vakıflar hakkında bir çalışma yapıyor. Biz de bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki vakıf faaliyetleri adı altında Türkiye'nin milli birliğini bozucu faaliyetler olmasın."