Başbakan Yardımcısı Kaynak Polis ile Yemekte Buluştu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta çevik kuvveti ziyaret etti, polisler ile öğle yemeği yedi.



Kaynak, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında Vali Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından karşılandı. Kaynak, yemek salonuna geçerek çevik kuvvette görevli polislerle yemek yedi.



Yemeğin ardından üzerinde polis arması ile "172 yaşında" yazısı bulunan yaş pasta kesildi.



Kaynak, daha sonra burada polislerle bir süre sohbet etti. - KAHRAMANMARAŞ