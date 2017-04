Başbakan Yardımcısı Kaynak, Oyunu Kahramanmaraş'ta Kullandı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylamasına ilişkin, "Bu sürecin bence neticesi ne olursa olsun, kaybedeni bir kısım Avrupa ülkeleri olmuştur. Neticesi ne olursa olsun, mutlak surette terör örgütleri olmuştur. Bu sürecin kazananı muhakkak surette bizim milletimiz olmuştur." dedi.



Kaynak, beraberindekilerle Kurtuluş İmam Hatip Ortaokuluna giderek oyunu "1158" numaralı sandıkta kullandı.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaynak, 16 Nisan'a dört aydan bu yana hazırlandıklarını söyledi.



Türkiye'nin demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini gördüklerini, herkesin çok bilinçli bir şekilde bu süreçte faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Kaynak, "Kahramanmaraş teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz gerçekten gecelerini gündüzlerine kattılar. İnanılmaz bir aktivite gösterdiler. Muhalif olanlar da kendi çalışmalarını yaptı. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, bakanlar ile milletvekilleri, Türkiye'nin dolaşmadık ilini bırakmadı. Marjinal bir kısım gruplar ve eylemler hariç herkes, süreç içinde görüşünü ifade edebildi." diye konuştu.



"En önemli adımlarından bir tanesi"



Kaynak, Türkiye'de herkesin halk oylaması sürecinde özgürce çalışma yapabildiğini vurguladı.



"Bu sürecin bence neticesi ne olursa olsun, kaybedeni bir kısım Avrupa ülkeleri olmuştur." diyen Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Neticesi ne olursa olsun, mutlak surette terör örgütleri olmuştur. Bu sürecin kazananı muhakkak surette bizim milletimiz olmuştur. Türkiye, demokrasi yolunda Tanzimat Fermanı'ndan bu yana büyük mücadeleler geçirdi. Bu, onların en önemli adımlarından bir tanesi. Bizim için birkaç önemli adımı daha sayacak olursak biri tabii 1920'de Meclisimizin kurulmasıydı.



Türkiye, referandum a da AK Parti döneminde alıştı. Bakın, Türkiye'deki referandum ların yarısı AK Parti döneminde hayata geçti, yapıldı.



"Türkiye, yepyeni ufuklara yelken açacaktır"



Kaynak, halk oylaması sürecinde Türk basınının da inanılmaz bir görev yaptığını dile getirdi.



"Hemen her gün televizyonlarımızda, gazetelerimizde anayasa değişikliyle ilgili birçok uzman görüşü, gazeteci görüşü, farklı kişilerin görüşü, her şey milletimizin gözü önünde cereyan etti." ifadelerini kullanan Kaynak, şunları kaydetti:



"Şeffaf bir süreç, inşallah bugün şeffaf, adil ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak şekilde neticelenecektir. Bu süreç bizim milletimizin demokrasiyi, fikir ve ifade özgürlüğünü ne kadar içselleştirdiğini, özümsediğini gösteren bir süreç oldu. Ben en çok bu yönüyle mutluyum. Birkaç marjinal olay dışında, istenmeyen hadiselerin olmamasıyla da hem de bir olağanüstü hal iddiası ve gerçeğine rağmen serbest bir havanın yürüdüğü bir referandum süreci yaşandı."



Kahramanmaraş basınının da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, bu süreci lehte ve aleyhte yansıtarak objektif görev yaptığına dikkati çeken Kaynak, "Bütün kesimleri tebrik ediyoruz. İnşallah saat 18.00 gibi ilk neticeler toparlanmış olacak. İnanıyoruz Türkiye, yepyeni ufuklara yelken açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra sınıfları gezen Veysi Kaynak, oy kullanan vatandaşlarla sandık görevlilerini tebrik etti, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla okula gelen 89 yaşındaki Asime Sayar ile sohbet ederek şifa diledi.