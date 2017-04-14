Başbakan Yardımcısı Kaynak - 'O Kahraman Benim' Projesi

BURCU ÇALIK - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan "O Kahraman Benim" projesine ilişkin, "İnsanlarımız hazır olsunlar bir afet esnasında. Çünkü afete maruz kalana ilk ulaşan kendi komşusu. Onları bir eğitelim, hazır tutalım istiyoruz ve iddialı bir laf olacak, anayasal sistemimize yönelik, iç ve dış her türlü tehdide karşı böyle hazırlıklı bir toplum oluşsun istiyoruz." dedi.



Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşların olası afetlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



AFAD'ın dünyanın en önemli afet ve acil durum kuruluşlarından biri haline geldiğine işaret eden Kaynak, "Yaptığımız araştırmalar şunu gösterdi, bir afete maruz kalana ilk müdahale eden sivil insanlar, komşusu. Yani enkaz altında kalanı ya da yangından insan çıkarmaya çalışan muhakkak konu komşusu. Dolayısıyla bizim sivil insanları bu hususta yetiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Kaynak, 15 Temmuz'da afetin sadece "doğal afet" olmadığını gördüklerini vurgulayarak, "Eğer 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kahraman milletimiz tankların karşısına, uçakların altına gitmeseydi afetin en büyüğünü yaşayacaktık." değerlendirmesini yaptı.



"O Kahraman Benim" projesi



Türk milletinin başkasının derdiyle dertlenebilen, kaza gibi bir olay yaşandığında buna arkasını dönmeyen bir millet olduğunu ifade eden Kaynak, bu eğilimi motive etme kararı aldıklarını kaydetti.



Bu kapsamda AFAD tarafından "O Kahraman Benim" projesinin başlatıldığını anımsatan Kaynak, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:



"İlkokuldan başlayarak ortaokul, lise, yaş grubu, eğitim durumu hiç önemli değil, gönüllüler oluşturalım. Bu gönüllülere, hangisine eğilimi varsa, tırmanma eğilimi varsa tırmanmaya, enkazdan adam çıkarmaya varsa ya da sel, heyelana varsa ona yönelik bizzat temel eğitimleri verdirelim. İnsanlarımız hazır olsunlar bir afet esnasında. Çünkü afete maruz kalana ilk ulaşan kendi komşusu. 'Onları bir eğitelim, hazır tutalım' istiyoruz ve iddialı bir laf olacak, anayasal sistemimize yönelik, iç ve dış her türlü tehdide karşı böyle hazırlıklı bir toplum oluşsun istiyoruz."



Kaynak, bir kimyasal saldırı veya afet yaşanması durumunda kendisi de dahil hiçbir vatandaşın ne yapacağını bilmediğine dikkat çekerek, Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın sülfür tesisini ateşe vermesi sonucu Türkiye'ye doğru kimyasal dumanın geldiğini anımsattı.



Hava saldırılarına karşı "alarm" sistemi



Bu açıdan toplumun bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğini aktaran Kaynak, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında afet, acil durum ikaz yazılımı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.



Kaynak, "Bu yazılım, hem doğal afetler hem diğer kimyasal afetlerle ilgili bize yardımcı olacak. Hem de inşallah hava savunma sistemimizle entegre edip, hava saldırılarına karşı da ikaz alarm sistemini devreye sokmuş olacağız." dedi.



Afetleri afet öncesi, sırasında ve sonrasında olmak üzere üçe ayırdıklarını aktaran Kaynak, afet öncesi aşamada insan yetiştirmek, teçhizatı hazır etmek, afete maruz kalma riski yerlerde bu riski ortadan kaldırmak, afet sırasında ise ilk yardım müdahaleleri gibi çalışmaların yapıldığını dile getirdi.



AFAD'ın bütün illerde suda, bataklıkta, karda hareket edebilen araçları olduğunu belirten Kaynak, örneğin Doğu Anadolu'da ağır kış şartlarında doğumu yaklaşan hamile kadınların paletli araçlarla hastaneye yetiştirilmesi dahil birçok konuda yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.



"Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluruz"



"O Kahraman Benim" projesini çok önemsediğini vurgulayan Kaynak, "Eğer biz bu projeyi illerde, ilçelerde, mahalleler ölçeğine kadar genişletip hayata geçirebilirsek afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluruz." şeklinde konuştu.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD'ın gönüllü bir kuruluş olduğunu anımsatarak, bu projeyle dünyaya örnek bir modelin de çıkabileceğini belirtti.