Başbakan Yardımcısı Kaynak Nikah Şahidi Oldu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in oğlunun nikah şahidi oldu.



Kaynak, eşi Şule Kaynak ile Hanefi Mahçiçek ve Ayten Mahçiçek'in oğlu Osman ile Ahmet ve Dilek Tosun çiftinin kızı Özden Tosun'un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahını Belediye Başkan Hanefi Mahçiçek kıydı, şahitliklerini de Başbakan Yardımcısı Kaynak ile Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve ilçe belediye başkanları yaptı.



Genç çifte tavsiyelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, nikah salondaki nikah şahitlerinin ötesinde mukaddes birlikteliğe Allah ve meleklerin de şahit olduğuna dikkat çekerek, saygıyı asla elden bırakmamak ve sabırlı olmak gerektiğini belirtti.



Hz. Peygamberin Veda Hutbesinde, "Kadınlar size Allah'ın emanetidir" sözünü hatırlatan Kaynak, emanete sadık kalmanın aynı zamanda farz olduğunu, bu emaneti asla unutmamalarını tavsiye etti.



Çiftten bu millete hizmet edecek çok sayıda evlatlar beklediğini ileten Kaynak, "15 Temmuz gösterdi ki bizim milli ve manevi değerlerini bilen, bayrağı, vatanı, inancı için gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atabilen insanlara ihtiyacımız var. Eğer bunu sizler gibi anne babalar böyle evlatlar yetiştirirlerse bu milletin geleceğinden tereddüt edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 çocuk tavsiyesini de anımsatan Kaynak, genç çifte evliliklerinin dünyada ve ahirette mutluluklar getirmesini diledi.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, elindeki evlilik cüzdanını eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Ali Sezal'a vererek kendisinin takdim etmesini istedi. Bunun üzerine Sezal, genç çifti tebrik ederek cüzdanı geline verdi. Genç çifti eşi Şule Kaynak ile tebrik eden Kaynak, daha sonra halasının torunu Şükran Diner ile Ahmet Şenkal'ın düğün törenine gitti.