Başbakan Yardımcısı Kaynak, Mehmet Akif İnan'ı Anma Programına Katıldı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "DEAŞ'a karşı terör operasyonu yapmak üzere 65 ülkeden teşkil edilen koalisyon güçleri kendi ürettikleri canavara karşı bir şey yapmazken, Türkiye'nin bütün coğrafyasında terör belası ile baş başa bırakıyorlar" dedi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 17. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Ankara Palas Devlet Konuk Evinde yapılan anma etkinliğine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu, milletvekilleri, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program İnan'ı anlatan slayt gösterisi ile devam etti.



"Akif ağabey hem önemli bir mütefekkir hem de önemli bir aksiyon adamı"



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen'in Mehmet Akif İnan'ın mirasına sahip çıktığını vurgulayarak "Akif Ağabey Kendisine Rabbimin verdiği o meziyetleri aldığı ilahi mesaj ile hayata, aksiyona çeviren birisi. Bizim neslimiz, nerede dünyada bir Müslüman zulüm görüyorsa, nerede bir mazlum varsa bizim neslimiz o yedi güzel adamdan öğrendi bu zulmü. Akif ağabey hem önemli bir mütefekkir hem de önemli bir aksiyon adamı. Necip Fazıl'ın dediği gibi 'tohum saç, yeşermezse toprak utansın' işte 1 milyon Mehmet Akif İnan bütün Türkiye sathında. Mehmet Akif İnan ve onun kardeşleri yedi güzel adam, sizler aslında o davayı çok iyi anladığınızı düşünüyorum. 'Türkümüz dünyayı kardeş bilendir' işte Ortadoğu'daki, dünyadaki çatışmanın, mezhep savaşının, ırk savaşının ilacı bu" şeklinde konuştu.



DEAŞ'a karşı operasyon yapması gereken koalisyon güçlerinin Türkiye'yi terör ile baş başa bıraktıklarını dile getiren Kaynak, şunları söyledi:



"DEAŞ'a karşı terör operasyonu yapmak üzere 65 ülkeden teşkil edilen koalisyon güçleri kendi ürettikleri canavara karşı bir şey yapmazken, Türkiye'nin bütün coğrafyasında terör belası ile baş başa bırakıyorlar. Dün ne diyordu Amerikalı komutan 'biz El Bab'da güç gösterisi yaptık.' Yani Amerika'nın gücüne inanmak için El Bab'daki teröristin alçak uçuşu görmesi mi gerekiyordu. İşte o yüzden Akif İnan 'Batı sırtımda bir hançerdir' diyerek o günden ifade etmiş. Mehmet Akif İnan'ın 'destanlar yayılır mezarımızdan' diyor. Bilesiniz ki Cumhurbaşkanımızın, liderimizin, reisimizin önderliğinde aynen o destanlar yazılmaktadır."



"Mehmet Akif İnan Vakfı'nı kurmuş bulunuyoruz"



Mehmet Akif İnan'ın 60 yılını mücadeleye vakfetmiş bir dava insanı, bir düşünce adamı, öğretmen, şair, mütefekkir ve iyi bir sendikacı olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Bizim bu toplantıda 'kardeşliğin şairi, birliğin sendikacısı' teması ile andığımız kurucu genel başkanımız, 14 Şubat 1992'de Eğitim Bir-Sen ile sendikal hayata besmele çeken, 11 hizmet kolunun oluştuğu Memur-Sen'in kuruluşu ile 1995'te sendikal anlamda destanlaşan bir mücadeleyi, daha sonra yetki ile mütemmim hale gelişiyle kurmakla kalmayıp niyet hayrolduğu için akıbetin hayrolmasına vesile olan kurucumuz" ifadelerini kullandı.



İnan'ın şiirlerinden bahseden Yalçın "Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen'in Kurucu Genel başkanı unvanı ile bize bıraktığı bir miras var. Ondan sonra görevi devralan sendikamızın başkanları bu ülkede umudu bayraklaştırdılar. Akif İnan sadece bir sendika kurmadı, yazdıkları şiirleri, bıraktıkları eserleri ile bize bıraktığı mirası sendikal alanla sınırın ötesine taşıyan, Filistin, Suriye Mısır, Bangladeş, Arakan, Doğu Türkistan ve medeniyet coğrafyasının tamamına bir soluk olarak taşıyacak bir merhamet hareketinin de kuruculuğunu yapmış oldu. Sendika olarak Türkiye'de kamu görevlerinin hak, menfaat ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi konusunda verdiğimiz mücadelenin yanında merhamet hareketi olarak bütün mazlum coğrafyaların kısılan sesi, onlara ulaşan bir yardım eli olan evrensel bir hale bürünüşümüz söz konusu. Mehmet Akif İnan Vakfı'nı kurmuş bulunuyoruz. Bu davayı taşıma noktasında desteğimiz, güç alacağımız yeni bir merkezimiz olacaktır. Toplumun bütün sorunlarına çözüm üretebilecek, çocuklarımıza ulaşabilecek, sendikal anlamda ulaşmakta zorlandığımız diğer alanlara duygusal ve tatlı bir dokunuş yaparak onların imarına katkıda bulunabilecek önemli bir merkez olacaktır" diye konuştu.



İnan'a ilişkin birçok şey yazıldığını ve hepsinin iyi şeyler olduğunu belirten Yalçın, Akif İnan'a ait eserlerin topluma yeniden sunulmaya başlandığını kaydederek "Şuan 'Bilge Sendikacı Akif İnan' adlı iki kitabını bugün takatim ettik. Aynı zamanda onun kendi sesinden şiirlerini 3 farklı tasarımla sunduk" ifadelerini kullandı.



Yaşanan terör olaylarına da değinen Yalçın "Saldırılan 15 Temmuz'un artçıları olarak devam ediyor. Ayağa kalkan Anadolu'ya terör koalisyonu diz çöktürmek istiyor. Ama bunu başaramayacaklar. Bu asil millet şimdiye kadar gösterdiği destansı duruşu bundan sonra da göstermeye devam edecek. FETÖ, DEAŞ, PKK milletin şanlı direnişi önünde diz çökecek, yeni istiklal mücadelesi hedefine ulaşacak. Kaybeden terör koalisyonu ve destekleyen emperyalist güçler olacaktır" dedi.



"Büyük bir irade sahibiydi"



İnan'ın azimli ve kararlı bir insan olduğunu söyleyen ve liderlik yanı olduğunu belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan "Çok naif bir insandı. Çok sıkıntılar çektik Eğitim Bir-Sen'in kuruluşunda, Memur-Sen'in kuruluşunda yaşanan ekonomik sıkıntılar. Bütün bunlara rağmen azmini, kararlılığını, istikametini bozmadan hep ileriye bakarak, zaman zaman bizim bile 'acaba' diye sorduğumuz sorulara net bir şekilde cevap verebilen büyük bir irade sahibiydi. Bütün olumsuzluklara rağmen geri adım atmayan, kararlılığını herkese anlatmaya çalışan bir liderlik yanı vardı ki, bu bugün Memur-Sen'i bu noktalara taşıyan irade bu irade olsa gerek" dedi.



Mehmet Akif İnan Vakfı'nın kuruluşunu temsil eden berat, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak tarafından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a verdi. - ANKARA