Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag Kriterlerini Ankara Kriterleri Yaparız (4)
"BERABER TARİH YAZDIK"Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki programının ardından İnegöl'e geçerek partisinin yemeğine katıldı.
"BERABER TARİH YAZDIK"
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki programının ardından İnegöl'e geçerek partisinin yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Veysi Kaynak, 16 Nisan'ın Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli yeri olan bir tarih olduğunu belirterek, "16 Nisan, milletimizin 200 yıllık mücadelesinin, 200 yıllık yönetim sistemi arayışının en önemli halkasıdır. Beraber tarih yazdık. Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren paşalardan biri kendisini ziyarete giderek; 'Hakanım ben sizden özür dilemeye ve Allah'tan af dilemeye geldim. Allah affeder mi bilmem ama ben öyle kötülük yaptım ki sana karşı kötülük yaptık, milletimize karşı kötülük yaptık, ülke ve devletimize karşı kötülük yaptık, senden bu sebeple af istiyorum' demiş. Sonra Abdülhamit Han'a soruyor; '33 yıl devleti yönettin ve göreve geldiğinde zaten başlamış olan Osmanlı-Rus savaşında vatan topraklarından bir parça bile sökemediler. Biz seni tahttan indirdik, ihtilal yaptık, geldiğimiz nokta şu ki 5 yıl içerisinde bu coğrafyanın sadece 5'te 1'i elimizde kaldı, bana bu sırrı anlatır mısın?' Abdülhamit Han ona diyor ki; 'Ben çok önemli bir karar vereceğim zaman İstanbul'da bulunan büyükelçileri çağırırım, böyle bir şey yapacağım derim, yüzlerinde bir mutluluk görürsem asla yapmazdım, kaşlarını çatarlarsa gecikmeden onu yapardım.' 16 Nisan bize bunu gösterdi." dedi.
"DEMEK Kİ KANDİL'DE BRÜKSEL, DHKP-C'DE ALMANYA'NIN YENİ NAZİLERİ BİR ARAYA GELDİ"
Veysi Kaynak, mülteciler nedeniyle Avrupa'nın sınırlarına jiletli tel ördüğünü, mülteci kadınlara pozuk para atılarak şınav çektirildiğini, Ege ve Akdeniz sularının mülteci mezarına dönüşürken, Türkiye'nin 3 milyon mülteciye kucak açtığını söyledi. Referundum öncesi Avrupa'nın tavrını eleştirileen Kaynak, "Avrupa bu süreçte bütün makyajlarını silerek görüntü çizmiştir. Ne kadın hakları ne insan hakları ne siyaset özgürlüğü kalmıştır. Terör örgütlerinin Avrupa'nın başkentinde hayır programı yapmalarına fırsat vermişlerdir. Bir kadın Bakanımız Hollanda'da ne konsolosluğumuza girebildi ne de vatandaşlarımızla buluşabildi. Avusturya'da kendi insanımıza ulaşmak için kendilerine ne engeller çıkarıldığını vekillerimizden duyduk. Demek ki Kandil'de Brüksel, DHKP-C'de Almanya'nın yeni Nazileri bir araya geldiler. Bu çıplak gerçeği tüm dünyanın önüne koyan sizlerin önüne koyduğumuz anayasa teklifidir. Yaptığınız iş o kadar önemli ki tarihe mal olacak bir iş ki bundan dolayı çocuklarımıza, torunlarımıza 'Biz Türkiye'nin istiklalini, istikbalini, milli egemenliğini emin ellere bıraktık' diye övüneceğimiz en önemli hadisedir" diye konuştu.
ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL TÜM MAZLUM DÜNYANIN UMUDUDUR
Veysi Kaynak, 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını hatırtarak,"3 Kasım 2019'a kadar bizlere asla durmak yok. Kendi yaptığınız anayasanın hayata geçeceği tarih o tarihtir. Kendi yaptığımız anayasayla milletimizin değerlerine, inancına, tarihine, kültürüne uygun bir Cumhurbaşkanı seçmek yine bizim elimizdedir. Yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanımız bu referandumda da gösterdi ki yüzde 52 oy Türkiye için önemli bir oydur. İnancımızdan taviz vermeyeceğiz. Mücadele kararlılığımızdan asla geri durmayacağız. İslam dünyasının da umudu sizlersiniz. İnsanlık Somali'yi yokluğa mahküm etmişken Recep Tayyip Erdoğan bu ambargoyu kırdı. Allah Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan kardeşime güç versin. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum dünyanın umududur. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız için 'O kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi, tüm dünyaya zulüm karşısında dünya 5'ten büyüktür diyen tek cesur ses' diyorduk" dedi.
Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Annesi Meryem Aktaş'ı kaybeden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İnegöl'ün Cuma mahallesindeki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.