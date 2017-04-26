Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag Kriterlerini Ankara Kriterleri Yaparız (3)

KAYNAK, FRANSIZ KİLİSESİNİ İNCELEDİ



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki Fransız Kilisesi Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi'nde 1881 yılında gayrimüslimler için ibadete açılan Fransız Kilisesi Kültür Evinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılıyor.



Restorasyon çalışmaları öncesinde kilisede incelemelerde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Emek'ten bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ecdadın bütün dinlere eşit yaklaştığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:



"Ecdadımız öyle bir devlet yönetmiş ki Hristiyanlar, Yahudiler çeşitli mezhepler bu topraklarda hayat bulmuşlar. Bursa'mızda Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biri. Bursa'daki gayrimüslimler için 1881 yılında bu kilise yapılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece camileri, medreseleri, hamamları değil, vakıf olan bütün dini yapıları da restore etmektedir. Buradaki kilise 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş ve belediyemiz de isabetli şekilde bunu burada bulunan Hristiyan inancına mensup, çeşitli mezheplere tabi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş. Biz de bugün tekrar inceledik. Büyükşehir Belediyesine olan tahsis süresi tamamlanmıştı. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Bunlar tarihi eser olduğu için istediğimizi istediğimiz zamanda ve istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon projemizi kabul etti. Şu anda yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor ve kısa sürede çatısından başlayarak restore edeceğiz. Burada yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızın ve turist olarak gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için burayı hazır hale getireceğiz."



Restorasyon projesinin tamamlandığını söyleyen Kaynak, "Avrupa Komisyonu'nun dün aldığı karar karşısında bu durumu değerlendirirseniz Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ayakta olduğunun canlı örneğini de yaşamış oluyoruz. İnşallah burasını çok kısa sürede tamamlayıp ibadete hazır hale getireceğiz" diye konuştu.