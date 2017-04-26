Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag Kriterlerini Ankara Kriterleri Yaparız (2)

JANDARMA TABURUNUN TEMSİLİ UĞURLAMASINA KATILDI



Bursa'daki gezisini sürdüren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale Savaşı'na katılan askerler anısına 'Bursa Seyyar Jandarma Taburu için Temsili Çanakkale Uğurlama Merasimi'ne katıldı. Dönemin şartları ve aslına uygun özel olarak hazırlanan özel kıyafetleri giyen 52 asker, Tophane Parkı'ndan Ulu Camii önündeki Orhangazi Parkı'na kadar yürüdü. Yolda vatandaşların sevgi gösterileri arasında parka yürüyen askerler buradan temsili olarak uğurlandı.



Tophane'deki tören sırasında vatandaşlara Çanakkale'de askerlerin içtiği buğday çorbası dağıtıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'nin sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok önemli bir savaş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Düşünün ki, Çanakkale'den 102 yıl sonra aynı kuşatmaya asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin Güneyinden kuzeyinden her neresinden olursa olsun aynı kuşatmaya bu millet aynı direnç ile karşı koyacaktır. Bugün onları izlerken çocuklarımıza 102 yıl önceyi anlatmak gerçekten çok önemli. Öyle bir savaş öyle bir destan ki neticesinde Hey Onbeşli türküsüne konu olmuş. İşte bize güç veren o iman ve bu bayraktır. 15 Temmuz'da da milletimizin elindeki güç silah aynı iman ve aynı bayraktı kıyamete kadar bu semalarda dalgalanacaktır ve bu millet kıyamete kadar bu toprakları vatan olarak kullanmaya devam edecektir" diye konuştu.



