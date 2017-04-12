Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe', bunun öncesinde '170-180 milletvekilinde ByLock, yok şu var bu var' demesi aslında, o hain darbe girişimini, o şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin istiklalinin, istikbalimizin ne kadar riske girdiğini unutturmaya çalıştırmak gayretidir. Kılıçdaroğlu'nun bu beyanıyla, Almanya İstihbarat Teşkilatı BND'nin ve İngiliz Parlamentosu İstihbarat Komisyonu'nun söylemleri birbirinin aynısıdır. "