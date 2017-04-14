Başbakan Yardımcısı Kaynak Kahramanmaraş'ta

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Kutlu Doğum Haftası kapsamında pilav dağıttı.



Cuma namazını Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde kılan Kaynak, daha sonra caminin avlusunda Saçaklızade Vakfı tarafından 17 yıldır düzenlenen "kutlu doğum pilavı" etkinliğine katıldı.



Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöven, Kutlu Doğum Haftası kapsamında sürdürdükleri pilav geleneğiyle ilgili Başbakan Yardımcısı Kaynak'a bilgi verdi.



Kaynak, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in yaptığı duanın ardından, gazetecilere ve vatandaşlara pilav dağıttı.



Kaynak'ın yanına gelen yaşlı bir vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lanetlemek üzere yazdığı şiirini okudu.



Kaynak'ın programına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Bakanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer katıldı.