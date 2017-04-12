Başbakan Yardımcısı Kaynak Kahramanmaraş'ta

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak referandum çalışmaları kapsamında memleketi Kahramanmaraş'ta kapalı çarşı esnafını ziyaret etti.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşı esnafını ziyareti sırasında girdiği bir fırında evet yazılı pide ve simitleri basın mensuplarına ikram etti. Kapalı çarşı içerisinde bulunan bakırcılar çarşısı, semerciler çarşısı, saraçhane ve taşhan da bulunan esnafları ziyaret eden Kaynak, taşhan içerisinde bulunan çay bahçesinde esnafların sorunlarını dinleyip sorularını cevapladı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum tutumunu eleştiren Kaynak, "Cumhuriyet Halk Partisinin, cumhuriyeti kuran bu partinin Avrupalı devletlerle, PKK ve diğer terör örgütleriyle aynı hizada durmasını ben kendime yediremiyorum, hazmedemiyorum" dedi.



İdam hakkında da açıklamalarda bulunan Kaynak, "Ben bir hukukçu ve İslamcı olarak idama karşı değilim. İdamın gelmesini istiyorum. Eğer meclise böyle bir tasarı gelirse ve diğer siyasi partilerde desteklerse idamı getiririz. Ama diğer partiler idama destek vermezse Milliyetçi Hareket Partisiyle çoğunluğu bularak gerekirse idam içinde referandum a gideriz" dedi.



Burada bir Türkmen çoğunun kendisine Rabia işareti yapması üzerine çocuğa dönerek Rabia işaretinin anlamını söyleyen Kaynak, "Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.



Taşhanda esnafın sorularını dinleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, notlar alarak tarihi kapalı çarşı ziyaretini sonlandırdı. - KAHRAMANMARAŞ