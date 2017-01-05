Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır."