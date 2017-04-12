Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Içişleri Bakanlığımız Tarafından 3 Vakfın Faaliyetlerine Son Verildi"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası'ndan genel detay Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası'ndan genel detay
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Başbakan Yardımcısı Kaynak: "İçişleri Bakanlığımız tarafından 3 vakfın faaliyetlerine son verildi. O vakıfların faaliyetine son verilince beni Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve ABD Ankara Büyükelçisi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nden ziyaretçilerim oldu, bu faaliyetlerin ne için engellendiğini öğrenmek ve bundan sonra çalışmalar için hangi şartlarda çalışmalara izin verileceğini öğrenmek maksadıyla."
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