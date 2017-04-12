Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Evet'in Hep 1-0 Önde Başladığını Gördüm"

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AA Editör Masası'ndan genel detay

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Referandum neticesiyle ilgili tabii ki milletimizin oyuna bir saygımız olmakla beraber, ben hiçbir zaman 'evet'leri riskli görmedim. 'Evet'in hep 1-0 önde başladığını gördüm, mesele memleket meselesi olduğu için. Mesele parti meselesi değil. Bu paketi, anayasa değişikliğini tek başına AK Parti ortaya koymadığı için mesele bir memleket meselesi."