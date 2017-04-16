Başbakan Yardımcısı Kaynak'dan Paskalya Mesajı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Farklılıkları zenginlik olarak gören bizler, Türkiye'de hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak, yayımladığı mesajla tüm Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Paskalya ve halk oylaması dolayısıyla iki bayramın birlikte kutlandığını belirten Kaynak, şunları kaydetti:



"Farklılıkları zenginlik olarak gören bizler, Türkiye'de hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan ülkemizde yaşayan çeşitli dini ve etnik gruplar tüm dünyaya, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizde yaşayan Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını tebrik ediyorum."