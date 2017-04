Başbakan Yardımcısı Kaynak Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "14 yıldan beri tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyerek başlıyoruz ve böyle bitiriyoruz. Bizim için 786 bin kilometrelik vatan toprağının her bir çakıl taşı azizdir, mübarektir. Devletimiz kurtuluş mücadelesinden sonra bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir devlettir ve bize emanettir. Bu devlet hiçbirimizin sokakta bulduğu bir devlet değildir. Devletimizin yapısının üniter devlet olduğu anayasamızda belirtilmiştir. Anayasanın o kısmını değiştirdiğimiz falan yok." dedi.



Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlığını ziyaretinde Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaynak, daha sonra Dulkadiroğru Belediyesine geçerek Başkan Necati Okay'dan 'Kamu Külliyesi' projesi ile ilgili bilgi aldı.



Belediye çıkışında, bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner'in, halk oylamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kaynak, referandum sürecinden kaygı duyanın terör örgütleri olduğunu, ABD'de eğer bu söylenmişse, o Dışişleri Bakanlığının bu terör örgütleriyle aynı şeyi söylemesinin gerçekten akıl alacak şey olmadığını belirtti.



Türkiye'nin tüm özgür basınıyla, şeffaf bir referandum süreci yaşadığını, yalan da dahil herkesin herşeyi söylediğini ifade eden Kaynak, Türkiye'nin referandum sürecinden kaygılı olan Avrupa'da bir kısım Türkiye'ye karşı hasmane tutum içerisinde bulunanlar olduğunu dile getirdi. Kaynak, "Bunlar, bakanımıza hiçbir özgürlüğünü kullandırmayan Avrupa devletleri gibi, vatandaşımızın üzerine atlarını ve itlerini gönderen Avrupa devletleri gibi, AK Parti milletvekillerinin, bakanlarının, teşkilat mensuplarının referandum un lehine propaganda yapmasını yasaklayıp aleyhinde propaganda yapan, PKK ve diğer terör örgütlerine izin veren Avrupa ülkeleri gibi. Hatta daha vahimi Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanının şakağına tabanca dayanmış ve 'Recep Tayyip Erdoğan'a ölüm' afişi önünde miting yapmasına izin veren Avrupa gibi ülkeler." diye konuştu.



ABD'nin demokrasinin gerçekten her haliyle 200 yılı aşkın süreden beri tam manasıyla uygulandığı bir devletler topluluğu olduğuna dikkati çeken Kaynak, şöyle devam etti:



"Böyle bir şeyin söylenmiş olması gerçekten insan havsalasının alacağı bir şey değil. Türkiye'de ABD'nin diğer ülkelerin olduğu gibi büyükelçiliği var. Hatta ABD'nin çok yaygın başkonsoloslukları da var. Bütün süreç AGİT'in diğer uluslararası kuruluşların gözü önünde cereyan ediyor. Çok şeffaf, demokrasinin bütün kurallarının işlendiği, evet diyenlerin de hayır diyenlerin de serbestçe propaganda yapabildiği bir süreç yaşadık. Bu söylenmişse eğer bu sözü kabul etmek mümkün değil. Eğer bu söylenmişse onların makyajı dökülmüştür demek gerekir. Doğru olması ihtimaline gerçekten inanamıyorum."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, seçim yasaklarının başladığını, Kahramanmaraş'a intikal ettiğinde resmi aracını falan bıraktığını, bir karşılama istemediğini belirtti.



Kanunların herkes için geçerli olduğunu dile getiren Kaynak, hiç kimsenin kanundan daha üstün, hiçbir erkin de bundan üstün olmadığının altını çizdi.



Üzerindeki üniformanın da hiç kimseye farklı imtiyazlı bir işlem yapma yetkisi vermeyeceğini vurgulayan Kaynak, "Karşılama töreniyle ilgili, Genelkurmay Başkanlığımız bu konuyla ilgili bu sabah açıklama yaptı. Gerekli hukuki incelemeleri başlattı. Neticesini beraberce bekleyelim. Hep beraber şunu gördük, bu yapılan karşılamada eğer ben olsaydım derdim ki 'arkadaşlar teşekkür ederiz, böyle bir hazırlık yapmışsınız ama seçim yasakları başladı. Ben bu hukuka saygı olarak bu karşılama merasiminde sadece sizlere merhaba deyip geçerim' derdim. Ama maalesef bizlere hukuk dersi verenler, ahlak dersi verenler, kendileri bu yasaları çiğnemekte bir beis görmüyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla mahşeri vicdan bundan rahatsız oldu. Kamuoyu bundan rahatsız oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Veysi Kaynak, bu gece yayın yasağının başlamasını da çok anlamlı bulmadığını, modern, artık iletişimin her şekilde yapılabildiği bir çağda olunduğunu anımsattı.



Eyalet sistemi iddiaları



Bu haftanın modasının da "eyalet kurulabilinecekmiş" sözü olduğunu vurgulayan Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'daki vatandaş buluşmasında, "Bu anayasa değişiklik teklifinde eyalet sistemine imkan verecek yeri gösteren olursa ben şuanda görevimden istifa ederim" diyerek açık restte bulunduğunu, Cumhurbaşkanın da aynı şeyi söylediğini dile getirdi.



Bütün konuşmalarına başlarken ve bitirirken "tek devlet" diyen bir partinin sözcülerinin ve Cumhurbaşkanının, 14 yıldan beri milletin gözünün içine baka baka yalan söylediğini ifade etmenin mümkün olmadığını belirten Kaynak, şunları kaydetti:



"14 yıldan beri tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyerek başlıyoruz ve böyle bitiriyoruz. Bizim için 786 bin kilometrelik vatan toprağının her bir çakıl taşı azizdir, mübarektir. Devletimiz kurtuluş mücadelesinden sonra bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir devlettir ve bize emanettir. Bu devlet hiçbirimizin sokakta bulduğu bir devlet değildir. Devletimizin yapısının üniter devlet olduğu anayasamızda belirtilmiştir. Anayasanın o kısmını falan değiştirdiğimiz falan yok. Orada kast edilen bölgesel yönetimde idari yönetim bakımından, bakın söylüyorum, GAP idaresi bir bölgesel yönetim idaresidir. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesini hayata geçirecek. Yada Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kalkınma ajansı bir bölgesel idari kalkınma yönetimidir. Bundan eyalet çıkartmak, bundan siyasi mülki yapımızla bir bölge yönetimi çıkartmak gerçekten bunlar hangi hayal, o hayale nasıl ulaşabiliyorlar. Ağır olacağını biliyorum. ya bu metinleri okumadan kendi avuçlarına tutuşturulan yalanları milletimize söylüyorlar yada bu metinleri okurken sudan, çaydan, ayrandan başka birşey içerek okuyorlar. Bu ayık kafayla okunup bu şekilde anlaşılacak bir metin değil. Vatandaşlarımız şunu söyleyebilir belki, yürüyen merdivenin yukarı çıkan basamaklarına aşağı inmek için kullanan bir anamuhalefet liderinden de başka birşey demek ki beklemememiz gerekiyor."



Kaynak, halk oylamasına ilişkin bir tahminin olduğunu ancak bunu basın önünde değil arkadaş ortamında dillendirdiğini, sandığa giden iradeye saygısının olduğunu anlattı.



Vatandaşın "evet" çizgisinden olan siyasi hareketleri de bildiğini "hayır" çizgisinde olan siyasi hareketleri ve "hayır" çizgisinde duran terör örgütlerini de bildiğini dile getiren Kaynak, "evet" çizgisinde hiçbir terör örgütünün bulunmadığını, vatandaşların kendi özgür iradesiyle de "hayır" oyu verebileceğini, bunun da kendileri için baş tacı olduğunu sözlerine ekledi.