Başbakan Yardımcısı Kaynak Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda gereken desteği vermemesiyle ilgili, "DEAŞ ve bölgedeki diğer terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararındaysak karada da birlikte mücadele edelim. İncirlik Hava Üssü'nde biz bölgenin güvenliği için birlikteysek, belirlediğimiz politikalar üzerinde de birlikte hareket etmeliyiz. İncirlik tabii ki sorgulanır ama 'Burayı hemen kapatacağız.' dememiz de mümkün değil. Müttefikimiz bu tutumundan dolayı hem ittifakımızı hem de İncirlik'i sorgulatmamalıdır." dedi.



Kaynak, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Ortaköy saldırısının failinin yakalanmasına ilişkin bir soru üzerine Kaynak, saldırganın, iki hafta gibi kısa bir sürede, İstanbul gibi büyük bir şehirde yakalanmasının çok önemli olduğunu belirterek, teröristin canlı yakalanmasını her yönüyle önemli bir başarı olarak nitelendirdi.



Kaynak, emniyet güçlerinin aldığı çok yönlü güvenlik önlemlerinin saldırganın yurt dışına çıkışını engellediğine işaret ederek, "Şimdi sorulacak başlıca soru, 'Türkiye'de böyle başka teröristler var mıdır?' Bunu, konuyla ilgili kurumlarımız bilecektir ama bu konuyla ilgili önlemleri hem Milli Güvenlik Kurulu'nda hem de Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.



Suriye ve Irak'taki otorite boşluğunun da Türkiye'deki terör saldırılarının yaşanmasına neden olduğunu dile getiren Kaynak, söz konusu ülkelerde yaşanan kaotik ortam sonrasında Türkiye'ye sınırlar üzerinden sızmalar olduğunu anlattı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, 2015'te başlayan terörle mücadele operasyonlarından sonra hükümetin, sınır güvenliği konusunda çeşitli karalar aldığını hatırlatarak, "Sınırlara güvenliği sağlayacak duvarlar inşa edilmeye başlandı. Bu duvarların 3'te 2'si tamamlanmış vaziyette. Milli Savunma Bakanlığımız yaptırıyor. En az 3 metre yüksekliğinde duvarlar var. Birkaç defa duvarın altında tünel kazma girişimi oldu ama bunların hepsi önlendi. Sınırımızın en hassas yerlerindeki duvar inşaatları tamamlandı. Bu baharda tamamı tamamlanmış olacak." diye konuştu.



Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerin Türkiye'ye geçişinin ciddi anlamda engellendiğinin altını çizen Kaynak, Fırat'ın batısından Türkiye'ye herhangi bir sızmanın mümkün olmayacağını aktardı.



"Sorun, bize hava desteği vermemesiyle bitmiyor"



"Türkiye'nin DEAŞ ve PKK ile mücadele konusunda müttefik ülkeler tarafından yalnız bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaynak, bu konudaki anlaşmazlığın, Amerika'nın kara gücü olarak PYD'yi kullanması nedeniyle çıktığının altını çizdi.



Kaynak, DEAŞ'e karşı başka bir terör örgütünün vekaleten savaştırılamayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:



"DEAŞ ve bölgedeki diğer terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararındaysak karada da birlikte mücadele edelim. İncirlik Hava Üssü'nde biz bölgenin güvenliği için birlikteysek, belirlediğimiz politikalar üzerinde de birlikte hareket etmeliyiz. İncirlik tabii ki sorgulanır ama 'Burayı hemen kapatacağız.' dememiz de mümkün değil. Müttefikimiz bu tutumundan dolayı hem ittifakımızı hem de İncirlik'i sorgulatmamalıdır. Birçok ülkenin uçaklarına İncirlik'i açtık ama o ülkelerin silahları maalesef bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda tankımızı tahrip etti, askerimizi şehit etti. Sorun sadece İncirlik'in bize hava desteği vermemesiyle bitmiyor. Bize karşı silah kullanan terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim."



"74 bin DEAŞ'li sınır dışı edildi"



"Ortaköy saldırısının failinin evinde, insansız hava aracı ve yüksek miktarda para bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaynak, terör örgütlerinin teknolojiyi çok iyi kullandığının öngörülmesi gerektiğini söyledi.



Kaynak, DEAŞ'in elinde bulunan insansız hava araçlarıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve pek çok yerde keşifler yaptığını belirterek, söz konusu terör örgütünün üstün teknoloji kullanabilen bir beyin takımının olduğunu vurguladı.



DEAŞ'e Türkiye'den katılımların engellenmesine yönelik ilave tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin Kaynak, ilave tedbirlerin alınabilmesi için Türkiye'de önce radikal gelişmelerin önüne geçecek politikalar uygulanması gerektiğini anlattı.



Veysi Kaynak, radikalleşmenin önüne geçmek için de pek çok çalışmalar yapıldığını dile getiren, "Türkiye'de sadece DEAŞ'e katılmak için gelip de yakalanan ve tekrar ülkelerine gönderilenlerin sayısı 74 bin. Bu örgüte 110 ülkeden katılım var. Bunların çoğuda halkı Müslüman olan ülkeler değil. Olayı dinci terör örgütü olarak görmek de doğru değil." dedi.



"Çok dinamik bir MHP tabanı var"



Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamasına geçilmesine ve referandumda çıkacak sonuca yönelik bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, anayasa değişikliğinin ikinci turunda da yeterli çoğunluğun çıkacağını, bu konuda herhangi bir kaygısının olmadığını söyledi.



Kaynak, birinci turda alınan neticelerin, Mecliste herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının göstergesi olduğununu kaydederek, "Ben referandumda yüzde 50'nin aşılacağını öngörüyorum. Çünkü çok dinamik bir MHP tabanı var, her zaman yüzde 10 oy potansiyeli olan. Biz, 3 Kasım seçimlerinde yüzde 50 oy aldık ve o tarihten beri Türkiye'de yaşananlar AK Parti'nin oy oranını yükseltti. Yüzde 50'nin aşılabileceğini söylüyorum ama sahayı görmeden de bir şey söylemek mümkün değil." ifadesini kullandı.