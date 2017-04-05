Başbakan Yardımcısı Kaynak

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Zulmün olduğu yerde hiçbir devlet insanını mutlu edemez. O devlet geleceğe güvenle yürüyemez. Biz böyle bir coğrafyada asla güç kaybetmemeliyiz." dedi.



Kaynak, Kahramanmaraş'ta Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Burada konuşan Kaynak, mevcut sistemin milletin iradesini götürüp başka bir yere teslim ettiğini belirterek, sistemin bu sakıncaları doğurduğunu söyledi.



Hali hazırdaki sistemin "ayak oyunları"na açık olduğunu dile getiren Kaynak, ülkenin güney sınırının altında (Suriye) devletin olmadığını anlattı. Dün Suriye'de çocuklara kimyasal silahla saldırı yapıldığını kaydeden Kaynak, Irak'ta da devlet olmadığını, burasının üçe, dörde bölünmüş vaziyette olduğunu anlattı.



Yunanistan'ın ekonomik olarak tamamen Almanya'nın mandasına girdiğini savunan Kaynak, "Bulgaristan'da yeniden zulüm baş gösterdi. Burada şimdi seçim için oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza yeniden zulüm baş gösterdi. Zulmün olduğu yerde hiçbir devlet insanını mutlu edemez. O devlet geleceğe güvenle yürüyemez. Biz böyle bir coğrafyada asla güç kaybetmemeliyiz. 'Aman, seçimler yapıldı, hükümet kurulacak mı?', 'Bu hükümet gensoruyla düşer mi?', 'Yeni hükümet ne olur?' olmayacak. Millet kendi hükümetini kendisi seçecek. Meclis'i kendisi seçecek. Asla hükümetin güdümünde olmayan Meclis de o hükümeti denetleyecek." diye konuştu.



Veysi Kaynak, her şeye hakim olanın Allah olduğuna inandıklarını ancak 786 bin kilometrekarelik vatan toprağının son devlet, son vatan olduğunu söyledi.



Bu topraklardaki her problemin hakeminin millet olmasını istediklerini vurgulayan Kaynak, asla kriz çıkarmayan, istikrarı bozmayan bir sistem inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.



"Ay yıldızlı al bayrak kıyamete kadar dalgalanacak"



Kaynak, şöyle devam etti:



"Kurtuluş mücadelemizi yaparken Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının koyduğu hedefi tam manasıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, hakimiyet milletindir. Allah'tan başka milletin üzerinde hiçbir güç olmayacaktır. Biz tam bağımsız ülkeyiz, bunu kıyamete kadar sürdüreceğiz. Bundan önce çok devletimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim son devletimiz olarak kıyamete kadar yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ay yıldızlı al bayrağı inşallah bu gökyüzünde kıyamete kadar dalgalanacak ve altında hiçbir başka paçavranın dalgalanmasına izin vermeyeceğiz. Bu güçlü devleti gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza, inşallah çok sağlam bırakacağız."



16 Nisan'ın ülke için, millet için, milletin evlatları için uğurlu olmasını dileyen Kaynak, Balkan Türklerinin kendisine olan sevgisini, muhabbetini bildiğini, bunu kaybetmemek için de kalbinin onlarla beraber çarpacağını dile getirdi. Kaynak, bunu unutturmayacak görevlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildiğini ifade etti.



TİKA olarak "Balkanlarda İslam, batmayan güneş" diye muhteşem bir eser ortaya koyduklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Balkanların bir İslam beldesi" olduğunu anlattı.



Kaynak, şunları kaydetti:



"Sizler de onu hakkıyla yaşayan insanlarsınız. Oradayken de buradayken de... Biz bu devleti ecdadımızdan aldığımız şekilde yarınlara, çocuklarımıza güven içinde bırakmak istiyoruz."



Hükümetlerin oyunlarla devrilmesini istemediklerini, güçlü Meclis, güçlü hükümet olmasını arzu ettiklerini belirten Kaynak, "Milli gelirimizi 3 bin dolarlardan 12 bin dolarlara getirdik ama burada yerimizde sayıyoruz. 25 bin dolarlara hızlıca çıkmamız lazım. Bütün insanlık Türkiye'den umut bekliyor, imdat bekliyor. Bütün dünya bu milletten bir beklenti içerisinde. İnşallah Rabbim, bunları gerçekleştirmemize vesile olacaktır." dedi.