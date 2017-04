Başbakan Yardımcısı Kaynak: '16 Nisan'da 'Evet' Yüzde 50'den Fazla Olursa, Buna Bir Kelime Daha...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "16 Nisan'da 'evet' yüzde 50'den fazla olursa, buna bir kelime daha ekleyeceğiz. Önemli bir kelime, söz de karar da yetki de milletin olacak." dedi.



Kaynak, AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kararı ne olursa olsun, başlarının tacı yapacaklarını belirtti.



Yola çıkarken, "Söz de karar da milletin" dediklerini anımsatan Kaynak, önceden tahminlerini söylediğini, şu ana kadar çok yanılmadığının anlaşıldığını belirtti.



Milletin istikrarlı bir Türkiye için, istikrarını sürekli kılacak bir Türkiye için, güçlü bir hükümet sistemi için ve güçlü bir Meclis için evet diyeceğinin anlaşıldığını vurgulayan Kaynak, "Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 75'inden fazlası açıldı. İlk veriler şu anda yüzde 75 civarında. Bu artık eksiye dönmez.Türkiye'de zannediyorum sandıkların batı illeri gelmedi ama yüzde 17-18 açıldı. Bu açılan sandıklar bizim referandum için 'evet' için gerekli olan yüzde 50 çoğunluğu aşabileceğimi gösteriyor. Açılan sandıklar bize bir fikir verir ama bu fikir sonuna kadar böyle çıkar demek mümkün değil. Rakamlarda oynamalar olur." diye konuştu.



Sahaya çıkarken, futbol tabiriyle Türkiye'nin 1-0 önde başladığını aktaran Kaynak, şöyle devam etti:



"Çünkü biz yeni bir şey yeni bir umut ve somut bir şey vadediyorduk. Anayasadaki değişikliğini yaparsak istikrarı sürekli kılacak bir hükümet sistemine geçeriz. Bu insanlarımız tarafından zaten çok sıkıntılar çekmiş, istikrarsızlıktan çok problemler yaşamış, koalisyonların acısı hala taze her istikrarsızlık hem ekonomik bir kriz olarak hem de demokratik bir kriz olarak, hem hak ve özgürlükler de bir daralma olarak karşımıza gelmişti o sebeple 1-0 önde başladık demiştim. Kahramanmaraş'ta da 4-0 önde başladık demiştim. İnşallah rabbim her iki tahminde de bizi yanıltmayacaktır. Netice ne olursa olsun biz söz de karar da milletindir diye yola çıkan siyasi hareketiz. 16 Nisan'da 'evet' yüzde 50'den fazla olursa buna bir kelime daha ekleyeceğiz. Önemli bir kelime, söz de karar da yetki de milletin olacak. Bu netice 200 yıllık siyasi tarihimizin demokrasi adına millet adına önemli kazanımlarından biri olacaktır."



"İnşallah önümüzdeki süreç çok kritik bir noktada olan Türkiye'yi bölgesinin de İslam dünyasının da umutla baktığı bir Türkiye'yi gerçekten önünde yeni yeni ufukların olduğu Türkiye haline getirecektir." diyen Kaynak, şöyle devam etti:



"AK Parti'nin 14 yıldan beri sürdürdüğü kalkınma ve demokratikleşme hamlesi milletimiz tarafından benimsenmiştir, özümsenmiştir, 15 Temmuz bunu göstermiştir. Ama bunun kalıcı hale gelmesinin de miladı bugün 16 Nisan 2017 tarihi olacaktır. "



Paskalya Bayramı



16 Nisan'ın aynı zamanda Paskalya Bayramı olduğunu anımsatan Veysi Kaynak, Hristiyan inancına mensup vatandaşların bayramını kutlayarak, "İnşallah ülkemizde her iki bayramı bir yaşarız. Demokrasi bayramı ile Paskalya Bayramı'nın örtüştüğü gün olur. Baharla beraber yepyeni ufuklara yelken açacağız." ifadesini kullandı.