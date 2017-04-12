Başbakan Yardımcısı Canikli: "Milletten Korkuyor, Milletten Kaçıyor, Milleti Sevmiyor, Millet de...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu Kılıçdaroğlu, bu CHP eskiden beri böyle milletten korkuyor milletten kaçıyor, milleti sevmiyor, millet de sizi sevmiyor. Hani var ya Kemal Sunal'ın bir filmi; 'Sütoğlan seni sevmedim babanı da sevmezdim'. Bu millet bunların babasını da İnönü'yü de sevmedi öyle. Çünkü bu millete hak ettiği hizmeti vermedi" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde katıldığı 'Daima Millet, Kararımız Evet' mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bazılarının sandık, seçim ve referandum dan çok korktuğunu belirten Canikli, "Engellemek istediler, takip ettiniz zaten. ya niye korkuyorsun, vatandaşın karşısına gitmekten niye korkuyorsun? Sandık demek ne demek sandığın kurulması ne demek? Seçim demek, halkoylaması demek, milletin karşısına gitmek demek, millete hesap vermek demek" dedi.



Kılıçdaroğlu'na, "Niye kaçırıyorsun milletten? Niye korkuyorsun milletten '" diye soran Canikli, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunlar eskiden beri böyle. Bu Kılıçdaroğlu, bu CHP eskiden beri böyle milletten korkuyor milletten kaçıyor, milleti sevmiyor, millet de sizi sevmiyor. Millet onların hani var ya Kemal Sunal'ın bir filmi var 'sütoğlan seni sevmedim babanı da sevmezdim' bu millet bunların babasını da İnönü'yü de sevmedi öyle. Çünkü bu millete hak ettiği hizmeti vermedi. Millete tepeden baktılar, milleti hor gördüler."



Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduktan sonra siyasetin palavra döneminin tekrar başladığını ifade eden Canikli, "CHP Genel Başkanı olduktan sonra tekrar o siyasetin o palavra dönemi inanın başladı, çok üzüntü verici bir hadise. 2011 seçimlerinde bakın hatırlarsınız bu meydanda da konuşmuştum, 2011 seçimlerinde çalışma yapıyoruz seçim propagandası yapıyoruz sayın Kılıçdaroğlu her gittiği yerde kim ne isterse tamam diyor veriyorum diyor, kim ne isterse yani petrolün bir liraya düşürülmesinden tutun da aklınıza ne geliyorsa, isteyen herkese söz veriyor hiç sorgulamıyor olur mu olmaz mı' Bunun parası var mı? yok mu? ne kadara mal olur? devletin bütçesi buna yeter mi? hiç hesap kitap yapmadan tamam diyor. Bugüne kadar artık öyle vites yükseltti ki sayın Kılıçdaroğlu inanın yalan konusunda beşinci vitesi bile attı, boşa attı eskiden vardı biliyorsunuz araba rampadan aşağı bırakılır boşa atar traktörler özellikle füze gibi gider şu anda Kılıçdaroğlu o noktada" diye konuştu.



Konuşmanın ardından ilçeden ayrılan Canikli, Giresun'a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun Valiliği yanında vatandaşlara hitap edeceği alanda incelemelerde bulundu. - GİRESUN