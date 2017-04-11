Başbakan Yardımcısı Canikli: "Kayyum Atanan Firmaları Kendi Başına Bıraksaydık Önemli Bir Bölümü...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ ile mücadele kapsamında kayyum atanan şirketler hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, bir işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, memleketi Giresun'da muhtarlarla bir araya geldi. FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Akın Çorap'ın yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Canikli, şuan itibariyle 850'den fazla şirkete kayyum atandığını ifade etti. Canikli, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, bir işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı, çok açık söylüyorum. Çünkü şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kendi başına kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık büyük çoğunluğu şu anda üretim yapmıyor hale gelirdi, işçilerini çıkarmış olurdu, piyasadan çekilmiş olurdu. Hiçbir tanesi batmadı" şeklinde konuştu.



Yedi düvele karşı mücadele ettiklerini ifade eden Canikli, "Özellikle son aylarda bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıktı ki Türkiye topraklarının bir bölümünün ayrılarak o bölgede oluşturulacak etnik yapı üzerine kurulu terör örgütü tarafından yönetilecek bir devlete katma projesi, çok aktif bir şekilde tekrar hayata geçirilmeye başlanıldı. Bu sonucu elde etmek için de tarihin bugüne kadar gördüğü en kanlı terör örgütleri Türkiye'nin üzerine salındı. Fetullahçı Terör Örgütü, PKK bölücü terör örgütü, DEAŞ. Hepsiyle birlikte mücadele ediyoruz, bir de bu var. Terör örgütlerine işin en acı tarafı, en kötü tarafı dost bildiklerimiz, müttefik olduğuna inandığımız ülkelerin çok açık bir şekilde destek vermeleri. Bugüne kadar gizli kapaklı veriyorlardı, şimdi açıkça veriyorlar" ifadesini kullandı.



"Kararlar verilmiş, dizaynlar yapılmış, dünyayı yöneten ülkeler yüzyıl önce olduğu gibi haritayı yeniden çiziyorlar" diyen Canikli, şöyle devam etti:



"Türkiye'den de önemli üçte birine yakın bir bölgeyi koparıyorlar orada kurulacak olan devlete veriyorlar, kendi kafalarına göre yazmışlar çizmişler. Geçmiş dönemlerde de hep bunları gerçekleştirmişler. Yüzyıl önceki hadiseyi düşünün, Osmanlı'nın topraklarında cetvelle sayısız onlarca ülke oluşturmuşlar. Şimdi yine daha kolay yönetebilecekleri bir harita çalışması yapıyorlar, yeni bir coğrafya oluşturmaya çalışıyorlar. Hesaplarında yine yüzyıl öncesindeki gibi hasta adam Türkiye, o zaman Osmanlı, istediğimizi yaparız diye onun çalışmasını yapıyorlar. Aslında bu yönüyle tarih tekerrür ediyor, yüzyıl önceki hadiseler bire bir inanın tekerrür ediyor." - GİRESUN