Başbakan Yardımcısı Canikli Giresun'da

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İdlib'de yaşananları en son hep birlikte takip ettik. Yüzlerce çocuk onlarca sivil masum insan katlediliyor ve kimyasal silah kullanılarak katlediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde katlediliyor ve çıtı çıkmıyor dünyanın" dedi.



Memleketi Giresun'un Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde açılış törenlerine katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyanın temel sisteminde problem olduğuna ifade eden Canikli, "İdlib'te yaşananları en son hep birlikte takip ettik. Yüzlerce çocuk onlarca sivil masum insan katlediliyor ve kimyasal silah kullanılarak katlediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde katlediliyor ve çıtı çıkmıyor dünyanın. Egemenlerin bu katliamı durdurma noktasında en ufak bir gayretleri söz konusu değil. Şu anda dünya sisteminde bir adaletsizlik hakim, bir zulüm hakim adil değil, egemenler bu dünyayı adaletle yönetmiyorlar. Uzun zamandan beri yönetmiyorlar. Biz dünya siyaset sahnesinden çekildiğimizden beri Osmanlı dünya siyaset sahnesinden çekildiğinden beri dünya adaletle yönetilmiyor ve bunların adaletin tesis edilmesi noktasında hiçbir hassasiyetleri yok, hiçbir gayretleri yok sadece sömürü sadece zulüm" şeklinde konuştu.



Zulmün fazla gitmeyeceğinin altını çizen Canikli, "Esasında neye ihtiyaç var değerli hemşerilerim biliyor musunuz? Şunu gördük ki bütün dünya gördü Türkiye olmadan Osmanlının torunları tekrar arenaya çıkmadan dünyada adalet ve barış sağlanamaz, adalet yoksa barış da yoktur. Zulüm ortadan kaldırılamaz eksik olan bu. Her şey var ama Türk milleti istenilen seviyede istenilen lükste dünyaya adaletle yönetecek güçte değil ama çok hızlı ve emin adımlarla tarihinden devraldığı o mirasın geleneğini yapmak üzere yoluna yürümeye devam ediyor" dedi.



Dünya liderlerine seslenerek 'Hani kimyasal silah kırmızı çizginizdi?' sorusunu yönelten Canikli, "Hani kimyasal silah kullanmak bütün gelişmiş ülkelerin bütün dünyanın kırmızı çizgisiydi? Nerede kaldı kırmızı çizginiz? Kimyasal silah ürettiğini gerekçe göstererek o kadar çok ülkeyi işgal ettiler ki kırmızı çizgi olduğun için, ama bakın dünyanın gözü önünde çocuklar kimyasal silahlarla katlediliyor tık yok, tık yok. Böyle yürümez böyle gitmez" ifadelerini kullandı. - GİRESUN