Başbakan Yardımcısı Canikli: "Eyalet Sistemi En Ahlaksız Yalan"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, siyasette bugüne kadar birçok palavralar atıldığını fakat cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ortaya atılan yalanlar kadar hiçbir yalanın ortaya atılmadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, referandum çalışmaları kapsamında Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşlar ile buluştu. Dereli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Canikli, anayasa değişikliği ile ilgili milletin kafasını karıştırmak için çok yalanlar söylendiğini ifade ederek, "Muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak gibi akla ziyan kuyruklu yalanlar söyleniyor. Her gün yeni şeyler üretiyorlar. Bunların tamamı yalan. Kısa süre önce 'yeni sistemle federasyon, eyalet ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldı" dedi.



Anayasa değişikliği ile ilgili en ahlaksız yalanın 'eyalet sistemi' olduğunu vurgulayan Canikli, "Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi, bu en ahlaksız olanı. En ahlaksız yalan da bu gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece bakanlıkların ildeki ve ilçelerdeki teşkilatlarını düzenler, başka bir şey düzenleyemez. O zaten şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor zaten, yani cumhurbaşkanlığı kararnamesi şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile ne düzenleniyorsa ancak onlar düzenleniyor. Onun ötesinde başka bir düzenleme yapılamaz, böyle bir şey için anayasanın değiştirilmesi lazım. Bre gafiller, bre cahiller. En hafif bu ifadeleri kullanıyorum. Öyle bir yalan ki milletin kafasını karıştırmak için" şeklinde konuştu.



Başbakan Yardımcısı Canikli, Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk olan Deniz Baykal'ın da bu yalanı tekrarladığını söyleyerek şöyle devam etti:



"Ahmet Hakan da çok güzel bir soru sordu, yerinde bir sonu sordu, dedi ki; 'Peki bunlar bu değişiklikle böyle bir şey olacaksa niye o zaman PKK terör örgütü hayır diyor' dedi. Öyle ya ve Deniz Baykal'ın rengi mengi gitti, cevap da veremedi. Ne dedi biliyor musun; 'Onu gidin PKK'ya sorun.' Aynen böyle girin, açın bakın. İnternete bakın, şu hale bakın, rezalete bakın. Gerçekten bugüne kadar söylenmiş en ahlaksız yalan bu, böyle bir şey olabilir mi? bu insanların bu kadar kafasını karıştırabilir misiniz? Yani en ufak ihtimal olsa HDP evet oyu verir, PKK evet oyu verir, Fetullahçı Terör Örgütü evet oyu verir. Bunlar hepsi biliyorsunuz yurt dışında bazı çevrelerle birlikte hayır kampanyası yürütüyorlar. Demek ki uzaktan yakından alakası yok. Açıkça da yazıyor zaten. Hani yorumla ulaşılacak şeyler olsa yanlış yorumladı, öyle değil, okuyan herkes anlayabilir o kadar net. Fakat bunlar maalesef böyle bir siyaset yapıyorlar. Bugüne kadar hep yaptılar da ama bu konu önemli bir konu" ifadelerini kullandı. - GİRESUN