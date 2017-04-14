Başbakan Yardımcısı Canikli Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi, bu en ahlaksız olanı, en ahlaksız yalan da bu gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" dedi.



Canikli, Dereli ilçesinde belediye binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok palavralar atıldığını ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ortaya atılan yalanlar kadar hiçbir yalanın bugüne kadar ortaya atılmadığını ifade etti.



Milletin kafasını karıştırmak için çok yalanlar söylendiğine işaret eden Canikli, "Muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak gibi akla ziyan kuyruklu yalanlar söyleniyor, her gün yeni şeyler üretiyorlar, bunların tamamı yalan." diye konuştu.



Canikli, kısa süre önce 'yeni sistemle federasyon, eyalet ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi, bu en ahlaksız olanı, en ahlaksız yalan da bu gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece bakanlıkların ildeki ve ilçelerdeki teşkilatlarını düzenler, başka bir şey düzenleyemez, o zaten şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor, yani Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile ne düzenleniyorsa ancak onlar düzenleniyor, onun ötesinde başka bir düzenleme yapılamaz, böyle bir şey için anayasanın değiştirilmesi lazım. Bre gafiller bre cahiller, en hafif bu ifadeleri kullanıyorum."



"Ancak anayasa değişikliğiyle yapılması mümkün olan bir düzenlemeyi diyor 'siz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu getireceksiniz' böyle bir şey yok." diyen Canikli, "Olması mümkün değil ancak anayasada değişiklik yapılarak böyle bir şek gerçekleştirilebilir. Hepsi çok iyi biliyor, onlar da çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.



- Deniz Baykal'a eleştiri



Nurettin Canikli, Ahmet Hakan'ın bir programında Deniz Baykal'ın da bu yalanı tekrarladığını anımsatarak, şu görüşlere yer verdi:



"Ahmet Hakan da çok güzel bir soru sordu, yerinde bir soru sordu, dedi ki 'Peki bunlar bu değişiklikle böyle bir şey olacaksa niye o zaman PKK terör örgütü hayır diyor' dedi. Öyle ya ve Deniz Baykal'ın rengi mengi gitti, cevap da veremedi, ne deni biliyor musunuz? 'Onu gidin PKK'ya sorun.' Aynen böyle, girin açın bakın internete, şu hale bakın, şu rezalete bakın. Gerçekten bugüne kadar söylenmiş en ahlaksız yalan bu, böyle bir şey olabilir mi? Bu insanların bu kadar kafasını karıştırabilir misiniz?"



Canikli, en ufak ihtimal olsa HDP'nin, PKK'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'evet' oyu vereceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunlar hepsi biliyorsunuz yurt dışında bazı çevrelerle birlikte 'hayır' kampanyası yürütüyorlar. Demek ki uzaktan yakından alakası yok. Açıkça da yazıyor zaten, hani yorumla ulaşılacak şeyler olsa dersiniz ki yanlış yorumladı öyle değil, okuyan herkes anlayabilir, o kadar net fakat bunlar maalesef böyle bir siyaset yapıyorlar. Bugüne kadar hep yaptılar da ama bu konu önemli bir konu."