Başbakan Yardımcısı Canikli Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "16 Nisan'da onlara bir kez daha bu milletin bağımsızlığına, bu milletin özgürlüğüne karşı saldırmak ne demekmiş 16 Nisan'da inşallah göstereceğiz, bütün dünya görecek, Avrupa da görecek." dedi.



Canikli, "Evet Platformu" tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Giresun'dan gökyüzüne inanılmaz bir haykırış yükseldiğini belirterek, "Bütün dünya Giresun'dan yükselen bu haykırışı dinle." ifadesini kullandı.



Giresun'un ilçelerini sayan Canikli, "Hepinizden gurur duyuyorum, hepinizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı, liderimizi bir kez daha Giresun coşkuyla bağrına basıyor. Giresun bunu hep yapıyor, Giresun uşakları bunu hep yapıyor. Giresun uşakları liderinin emrinde, başkomutanının emrinde. Onun dostu bizim dostumuz, onun düşmanı bizim düşmanımız, Giresun bir kez daha tarih yazıyorsun, destan yazıyorsun, Giresun bunu hep yapıyorsun." diye konuştu.



Canikli, 22 Temmuz 2001 tarihinde kutlu yürüyüşün ilk organizasyonuna Giresun'un ev sahipliğini yaptığını dile getirerek, "Şahitlik yaptı ve bu hareket Giresun'dan başladı, bu yürüyüş Giresun'dan başladı. Giresun liderine destek verdi, sonuna kadar arkasında durdu." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütünün ilk darbe teşebbüsünün 17 Aralık 2013 olduğunu kaydeden Canikli, şöyle devam etti:



"Bu tarihten hemen sonra 22 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanımız yine Giresun'a teşrif ettiler, hatırlayın, yine o gün Giresun ayaktaydı, o gün bütün Giresun için hepimiz için bayramdı, bugün de bayram çünkü Cumhurbaşkanımız geliyor. Cumhurbaşkanını bağrımıza basıyoruz, kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Cumhurbaşkanımız, liderimiz her zaman Giresun'un kalbindedir, Giresun onu her zaman bağrına basmıştır."



"Bunların hepsi aynı yerden kumanda ediliyor"



Canikli, bugüne kadar birlik beraberliği bozmak için kanlı terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PKK terör örgütü, Fetullahçı Terör Örgütü, DEAŞ terör örgütü bunların ipleri hepsi aynı yerde, bunların hepsi aynı yerden kumanda ediliyor. Hepsini bu milletin üzerine saldılar, liderimizi bu milletten ayırmak için hepsi birlikte saldırdılar ama ne oldu, 15 Temmuz'da bu millet kendisine yapılan bu tür saldırılara geçit vermeyeceğini, bu toprakları çiğnetmeyeceğini, hiç kimseye, hiçbir düşmana bu toprakları çiğnetmeyeceğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha gösterdi mi?"



Canikli, 15 Temmuz gecesi yapılan hain saldırıların karşılığını milletin verdiğini vurgulayarak, "En güzel cevabı verdi bütün Türkiye, Türkiye'nin tüm meydanları o gece er meydanı oldu, 780 bin kilometrekare bu vatan toprağının her tarafı o gece er meydanı oldu ve yiğitler çıktı meydana, kahramanlar çıktı meydana, 80 milyon kahraman çıktı meydana, o hainlere hadlerini bildirdiler." dedi.



Milletin onlara destek verenlere de içeride ve dışarıda o hain maşalara, terör örgütlerine destek verenlere de hak ettiği cevabı bir kez daha 15 Temmuz gecesi verdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Daha işimiz bitmedi, 16 Nisan'da da inşallah Giresun'dan bu meydandan öyle bir 'evet' yükselecek ki o hainlerin hepsinin kimyası bozulacak. 16 Nisan'da onlara bir kez daha bu milletin bağımsızlığına, bu milletin özgürlüğüne karşı saldırmak ne demekmiş 16 Nisan'da inşallah göstereceğiz, bütün dünya görecek, Avrupa da görecek. Terör örgütlerine her türlü desteği veren, onlara kucak açan, en modern silahları terör örgütlerine verip Türkiye'ye karşı saldırtan o Avrupa ülkeleri de 16 Nisan akşamı inşallah hak ettikleri cevabı Türkiye'den, Giresun'dan alacaklar. Terör örgütlerine destek veren içeridekiler ve dışarıdakiler hepsi bir kez daha 16 Nisan'da inşallah bu milletin nasıl bir destan yazdığını görecekler. Bütün dünya o destanı okuyacak."



"Türkiye'nin de dünyanın da Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var"



Terör örgütlerine destek veren içeridekilere de bu dersi vereceklerini aktaran Canikli, "Kılıçdaroğlu sana da… Sen ki bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine hep destek veriyorsun Kılıçdaroğlu. Bakın unutmadık değerli hemşehrilerim, terörist cenazelerine gidip orada teröristlerin cenazesi başında ağlayan, ağıt yakan CHP'li milletvekillerini unutmadık, bu millet unutmayacak. Ey Kılıçdaroğlu, ey CHP, sen nasıl olur da PKK terör örgütüne destek verirsin, bu millet onun cevabını 16 Nisan'da sana gösterecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Canikli, "Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın Allah ayağına taş değdirmesin, Allah yolunu açık etsin." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"O sadece Türk milletinin lideri değil, ona dünyanın da ihtiyacı var, mazlum milletlerin ihtiyacı var çünkü görüyorsunuz dünyanın her tarafından kan var, vahşet var, zulüm var. Bir tarafta zengin ülkeler tıka basa tüketirken dünyanın önemli bir kesimi açlık içerisinde, hayatlarını kaybediyorlar, dünyada adalet yok çünkü Osmanlı yok, onun için adalet yok. Dünyada adalet sağlanması için ve barışın gelmesi için eksik olan Osmanlı'nın torunları artık onlar da dünya siyaset sahnesine çok hızlı bir şekilde giriş yapıyorlar. Kimse engelleyemez, onun için Türkiye'nin de dünyanın da Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Dünyadaki sömürünün ortadan kaldırılabilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var dünyanın."