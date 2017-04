Başbakan Yardımcısı Canikli Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ ile mücadelede kayyum atanan şirketlere ilişkin, "Şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda." dedi.



Canikli, bir restoranda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, il genelindeki Eğribel Tüneli, Güney Çevre Yolu, hastaneler gibi yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.



Giresun'da on binlerce kişinin çalıştığı özel sektör fabrikaları olduğunu dile getiren Canikli, ciddi anlamda Giresun'da sanayi altyapısının oluştuğunu bildirdi.



Şu anda iki ana grupta çalışan sayısının üç binin üzerinde olduğu belirten Canikli, "Bir tanesi Akın Çorap'ta. bir tanesi de Damat grubunun fabrikalarında üç binin üzerinde insan çalışıyor, iki tane fabrika baktığınızda iki grup." ifadesini kullandı.



Canikli, Akın Çorap'ın yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Hemen müdahale ettik biliyorsunuz Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, bir işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı, çok açık söylüyorum. Çünkü şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kendi başına kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık büyük çoğunluğu şu anda üretim yapmıyor hale gelirdi, işçilerini çıkarmış olurdu, piyasadan çekilmiş olurdu. Hiçbir tanesi batmadı, bakın hiçbir tanesi aldığımız tedbirlerle. Onlardan bir tanesi de Akın Çorap."



Yedi düvele karşı mücadele edildiğini vurgulayan Canikli, "Özellikle son aylarda bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıktı ki Türkiye topraklarının bir bölümünün ayrılarak o bölgede oluşturulacak etnik yapı üzerine kurulu terör örgütü tarafından yönetilecek bir devlete katma projesi, çok aktif bir şekilde tekrar hayata geçirilmeye başlanıldı." ifadesini kullandı.



Canikli, bu sonucu elde etmek için de tarihin bugüne kadar gördüğü en kanlı terör örgütlerinin Türkiye'nin üzerine salındığına işaret ederek, "Fetullahçı Terör Örgütü, PKK bölücü terör örgütü, DEAŞ. Hepsiyle mücadele ediyoruz, bir de bu var. Terör örgütlerine işin en acı tarafı, en kötü tarafı dost bildiklerimiz, müttefik olduğuna inandığımız ülkelerin çok açık bir şekilde destek vermeleri. Bugüne kadar gizli kapaklı veriyorlardı, şimdi açıkça veriyorlar." diye konuştu.



"Yüzyıl önceki hadiseler bire bir inanın tekerrür ediyor"



"Kararlar verilmiş, dizaynlar yapılmış, dünyayı yöneten ülkeler yüzyıl önce olduğu gibi haritayı yeniden çiziyorlar." diyen Canikli, şu görüşlere yer verdi:



"Türkiye'den de önemli üçte birine yakın bir bölgeyi koparıyorlar, orada kurulacak olan devlete veriyorlar, kendi kafalarına göre yazmışlar, çizmişler. Geçmiş dönemlerde de hep bunları gerçekleştirmişler. Yüzyıl önceki hadiseyi düşünün, Osmanlı'nın topraklarında cetvelle sayısız onlarca ülke oluşturmuşlar. Şimdi yine daha kolay yönetebilecekleri bir harita çalışması yapıyorlar, yeni bir coğrafya oluşturmaya çalışıyorlar. Hesaplarında yine yüzyıl öncesindeki gibi hasta adam Türkiye, o zaman Osmanlı, istediğimizi yaparız diye onun çalışmasını yapıyorlar. Aslında bu yönüyle tarih tekerrür ediyor, yüzyıl önceki hadiseler bire bir inanın tekerrür ediyor."



Nurettin Canikli, artık Türkiye'nin "hasta adam" olmadığını belirterek, köprünün altından çok suların geçtiğini aktardı. Canikli, "Eğer öyle olmasaydı bugüne kadar o amaçlarına ulaşmış olurlardı. Özellikle en son bu hain projeyi gerçekleştirmek için 40 yıldan beri büyüttükleri, besledikleri, ilmek ilmek işledikleri Fetullahçı Terör Örgütünü 40 yıl sonra piyasaya sürdüler, o ellerindeki en büyük güçtü, en büyük silahtı. Öncekiler başarılı olamayınca bunu da devreye soktular, onların aldığı cevabı 15 Temmuz'da hep beraber yaşadık." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütünün hain kanlı terör örgütü olduğunun 15 Temmuz'dan sonra açığa çıktığına değinen Canikli, "Özellikle belli yerlerde odaklandıklarını, belli yerlerde stratejik kurumlarda hakimiyet kurmaya çalıştıklarını, kurduklarını gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri var, emniyet var, yargı var, eğitim var." ifadesini kullandı.



Canikli, bu kurumlardan bu terör örgütünün uzantılarının hepsinin temizlenmesi gerektiğini belirtti.



-"Çok ciddi temizlik yapıldı"



Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargıdan çok ciddi temizliğini yapıldığına dikkati çeken Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif olarak yaşadığımız hadiselerle alakalı oyunun içerisine sokulması gerekiyordu, yani somutlaştırmak gerekirse Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatının başlatılması gerekiyordu. 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra, hem bu operasyonu yapıyorsunuz, bu çerçevede onlarca, yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetlerinden bu hainler temizlenmiş, generallerin neredeyse yarısına yakını, hem de bu operasyonu yapmamız gerekiyor, Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapmamız gerekiyor."



FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin de emniyet teşkilatının da güçlendiğini anlatan Canikli, yarısı gittikten sonra komuta kademesinin nasıl ordu böyle bir operasyona girebilir? Nasıl artık ayağa kalkabilir? Nasıl bu toprakları savunabilir? diye düşünenlerin olabileceğini bildirdi. Canikli, "Tam tersine ağırlıklarından kurtuldukça, bu haniler Türk Silahlı Kuvvetlerinden, kurumlardan temizlendikçe o kurumlar güçlenmeye başladı. Daha önce içerideyken de bazılarının terör örgütleriyle birlikte çalıştıklarını bugün çok net bir şekilde biliyoruz, görüyoruz." dedi.



"Terör yöneticileriyle içli dışlı olmuşlar"



Başbakan Yardımcısı Canikli, geçmiş yıllarda bazı komutanların görevlerini tam olarak yapmadığını, terör örgütlerinin yöneticileriyle içli dışlı olduğunu ve onlara alan açtıklarını belirtti.



Canikli, şunları kaydetti:



"Görevlerini yapmamışlar, bu toprakları savunmamışlar, dolayısıyla bu hainlerden temizlendikçe kurumlarımız kendine gelmeye başladı, güçlenmeye başladı. O kadar temizliğin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri o başarıyı elde etti Fırat Kalkanı Operasyonu'nda. Aynı şey Emniyet için de geçerli, polislerimiz için geçerli, orada çok ciddi bir temizlik yapıldı, şu anda terörle mücadelede bugüne kadar hiç olmamış bir şekilde etkili bir mücadele yürütüyoruz hamdolsun."