Başbakan Yardımcısı Canikli Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yani Almanya'nın 'hayır' kampanyası yürütmesi ne demek? Türkiye'ye diyor ki yani 'siz de uygulanan sistem değişmesin, aynen kalsın.' Bizim sistem çok mu iyi? Sana verelim sen al, sen kullan Almanya. Yanına istersen bonus olarak Kılıçdaroğlu'nu, Fetullahçı başını Pensilvanya'daki işte her neyse HDP'yi filan da verelim istersen." dedi.



Eynesil İlçe Emniyet Amirliğinin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Canikli, milletin birliği, beraberliği ve ülkenin özgürlüğü için şehit olan Ufuk Bingöl'ü bugün sonsuzluğa uğurladıklarını anımsattı.



Cenaze törenine 20 binden fazla Giresunlu'nun katıldığını ifade eden Canikli, "Ne güzel tabloydu, gerçekten hepimiz gurur duyduk. Bu milletin kendisi için hayatını feda eden kahramanlarına ne kadar önem verdiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bugün Giresun meydanında o tablo muhteşem bir tablodur." diye konuştu.



Canikli, bütün dünyanın o tabloyu görmesi ve çok iyi okuması gerektiğini vurgulayarak, "25 bine yakın Giresunlu hemşerimiz hep birlikte uğurladı, sahiplendi sevdi ve her vesileyle kahramanlarımıza şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Milletler tesadüfen büyük millet olarak adlandırılamaz. Bu milletin en önemli vasıflarından bir tanesi de bu." değerlendirmesinde bulundu.



"Buralardan söküp atıyoruz, atmaya devam edeceğiz"



Şehitlerin bugüne kadar hiçbirisinin kanı yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:



"Terör örgütlerine 780 bin kilometre kareyi Allah'ın izniyle dar edeceğiz. Onu buralardan söküp atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bir tane terör örgütü mensubu bu toprakları zehirlemekten uzaklaştırana kadar mücadelemiz devam edecek. Hem onlarla devam edecek hem onlara destek veren kim olursa olsun mücadelemiz devam edecek."



Şu anki hükümet sisteminde aynı yetkinin hem başbakana hem de cumhurbaşkanına verildiğine dikkati çeken Canikli, "Yani bir işlemi tamamlamak için başbakanın önermesi gerekiyor, cumhurbaşkanının onaylaması gerekiyor. Cumhurbaşkanının önerme yetkisi yok, başbakanın onaylama yetkisi yok. Öyle bir sistem kurulmuş ki cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar arasındaki kavgayı körüklüyor." ifadesini kullandı.



Canikli, bu sistemin babayı oğula düşman edebileceğine işaret ederek, "Uygulandığı 1982'den 2007 yılına kadar Cumhurbaşkanları başbakanlar arasında kavga hiç eksik olmamış. Bu sistemi nereye götürürseniz götürün kavga çıkar kesin. Sonuçta her yerde son sözü söyleyecek bir kişinin olması gerekiyor, iki olmaz. Her yerde öyle, son sözü söyleyen birden fazla kişiyi getirdiğin zaman kavga çıkar." dedi.



"Bu millet ne yapacağını çok iyi biliyor"



Bu sistemin ısrarlı bir şekilde Türkiye'de uygulanmasını arzu eden, talep eden ülkelerin olduğuna dikkati çeken Canikli, şunları kaydetti:



"Mesela Almanya 'hayır' kampanyası yapıyor. Terör örgütleriyle beraber Almanya'nın meydanlarında terör örgütü PKK, Fetullahçı Terör Örgütü hep birlikte Alman hükümetinin desteğinde 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Alman hükümeti de onlara destek veriyor. Yani Almanya'nın 'hayır' kampanyası yürütmesi ne demek? Türkiye'ye diyor ki yani 'siz de uygulanan sistem değişmesin, aynen kalsın.' Bizim sistem çok mu iyi? Sana verelim sen al, sen kullan Almanya. Yanına istersen bonus olarak Kılıçdaroğlu'nu, Fetullahçı başını Pensilvanya'daki işte her neyse HDP'yi filan da verelim istersen. Ama kendisi bunu almıyor, kendisi son sözü tek bir kişinin söylediği güzel bir sistem kurmuş ülkesinde uyguluyor ama bize diyor ki 'hayır' diyor. Sen mevcut sistemi devam ettireceksin. Yok öyle yağma bu millet ne yapacağını çok iyi biliyor. Bu milletin ne yapacağını 16 Nisan akşamı göreceksin, herkes görecek, dünya görecek 16 Nisan akşamı. Sandıklar patlasın Eynesil'de dünya sen gör bakalım."