Başbakan Yardımcısı Canikli

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "ByLock görüşmeleri ve oradaki mesajlaşmalardan diğer gizli kalmış örgüt üyelerini şu anda yoğun bir şekilde tespit ediyoruz, temizlenene kadar da mücadelemiz devam edecek, en ufak bir geri adım söz konusu değil." dedi.



Canikli, Güce ilçesindeki mitingde yaptığı konuşmada, yedi düvele karşı mücadele ettiklerini söyledi.



Güce halkının gerek manevi, gerek de sandıklarda bu mücadeleye çok büyük destek verdiğini aktaran Canikli, "Yapacağınız buydu, fazlasıyla yaptınız, Allah hepinizden razı olsun. Göreve geldiğimizden beri inanın şeytan taşlamaktan tavaf yapamaz hale geldik demiyoruz, hem şeytanı taşlıyoruz hem tavafımızı yapıyoruz ama hiç şeytan eksik olmadı hiç, içeride ve dışarıda." diye konuştu.



Canikli, 2002 yılında milletin hizmet etme görevini verdiğinden beri maalesef bu ülkenin önünü kesmek için içeriden ve dışarıdan çok ciddi hain çalışmalar yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bunların da devam ettiğini biliyoruz ve görüyoruz. Hem bir taraftan ülkenin problemlerini çözmek, Türkiye'nin zenginleştirilmesini sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek ama aynı zamanda bu saldırılara da cevap vermek, onları da defetmek, bunu birlikte yapmak aynı zamanda hakikaten kolay değil. Ama sizlerin duası, milletin duası, tüm dünyadaki mazlum milletlerin duası Allah'ın izniyle bu belaların bu saldırıların defedilmesinde ortadan kaldırılmasında elbette çok büyük destek sağladı."



Kendileri için Türkiye'nin güvenliğinin önemli olduğunu dile getiren Canikli, "Bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde tek parça olarak 780 bin kilometre karesinin bir bütün olarak muhafaza edilmesidir. Bu bütünlüğe birliğe kim el uzatırsa o eli kırarız, kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz." dedi.



"Ne oldu dost bildiğimiz ülkeler terör örgütlerine bizde olmayan en ileri silahları verdiler de ne oldu?" diye soran Canikli, "Hepsini söküp attık, atmaya da devam ediyoruz. 35-40 yıldır girilemeyen inlerine giriyoruz, Allah'ın izniyle bu milletin evlatları sayesinde. İşimiz bitmedi daha yapacak çok iş var." ifadesini kullandı.



FETÖ ile mücadeleye değinen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mücadele bitmedi, kriptolar olabilir, kendisini gizlemiş bu örgütün en önemli özelliklerinden bir tanesi de biliyorsunuz çok iyi kamuflaj yapıyor, bukalemun gibi. Kendini içinde bulunan ortama uyumlaştırabiliyor, o şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Biliyorsunuz Fetullahçı Terör Örgütü başının bazı fetvaları var, mensuplarına fetvaları var, diyor ki 'gerektiği zaman içki içebilirsiniz', aynen böyle. 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz' diye Fetullah Gülen denilen o terörist başının örgüt mensuplarına gönderdiği talimatlar var, bunları biz biliyoruz, herkes biliyor zaten. Daha başka daha ağır şeyler de var ama onları söylemeyeyim."



Başbakan Yardımcısı Canikli, şu anda halen kendisini gizleyen, hiçbir şekilde örgütle bağlantısını iyi saklamış olan kripto FETÖ mensupları olabileceğine işaret ederek, "Zaman zaman çıkıyor nitekim ByLock görüşmeleri ve oradaki mesajlaşmalardan diğer gizli kalmış örgüt üyelerini şu anda yoğun bir şekilde tespit ediyoruz, temizlenene kadar da mücadelemiz devam edecek, en ufak bir geri adım söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.



"Hain emellerinizden vazgeçin"



15 Temmuz'da milletin bağımsızlığını, birliğini, özgürlüğünü tehdit eden birileri için maşalık yapan bu terör örgütlerini bu topraklardan sürmek için sonuna kadar kesintisiz mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Canikli, şunları söyledi:



"Buradan Güce meydanında bu terör örgütlerine destek veren arkalarındaki ağa babalarına, para babalarına sesleniyorum; Hain emellerinizden vazgeçin, bu terör örgütlerinin hepsi maşa değerli hemşehrilerim, birileri tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin özellikle güçsüzleştirilmesi için, Türkiye'nin o tarihindeki ihtişamlı günlere tekrar dönmesini engellemek için, birileri tarafından maşa olarak kullanılıyor terör örgütleri. Onların hepsi hain hepsi birer maşa, hepsi birer piyon, onların arkasında başka güçler var onlara sesleniyorum zaten.



Bakın maşalarınızı piyonlarınızı 15 Temmuzda ne hale getirdik gördünüz, bu millet onlara nasıl bir tokat vurdu gördünüz. Ulaşamazsınız, başaramazsınız hain emellerinize ulaşamazsınız onun için vazgeçin bırakın bu milletin yakasını işimize bakalım.



Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimseyle bir işimiz yok, biz sadece kendi vatanımızı koruyoruz, kendi vatandaşımızı koruyoruz. Ama buna rağmen bu topraklara göz dikersen, herhangi bir şekilde bu milletin geleceğiyle ilgili hain bir takım planların varsa o palanları da kafalarınıza geçiririz, bunu da buradan bir kez daha net olarak söylüyorum."