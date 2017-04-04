Başbakan Numan Kurtulmuş: "16 Nisan'da ayağımızdaki prangalardan kurtuluyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş:

"Çatlasalar da, patlasalar da içeriden dışarıdan hayır cephesi ne kadar çalışırsa çalışsın inşallah bundan sonra Türkiye yeni bir sistemle tanışıyor. 16 Nisan akşamından itibaren ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz"



ORDU - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş,16 Nisan'da Türkiye'nin yeni bir döneme başlayacağını vurgulayarak, "Çatlasalar da, patlasalar da içeriden dışarıdan hayır cephesi ne kadar çalışırsa çalışsın inşallah bundan sonra Türkiye yeni bir sistemle tanışıyor. 16 Nisan akşamından itibaren ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz" dedi.

Ordu'da referandum çalışmaları kapsamında Altınordu Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Türk milletinin karar vereceğine işaret ederek, Avrupa devletlerini eleştirdi. Avusturya, Almanya, İsviçre ve Hollanda'nın Türkiye'deki referandum a karıştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Burnunuz niye sokuyorsunuz bizim işimize? 'Evet'te dese benim milletim diyecek, 'hayır' da dese benim milletim diyecek. Niye böyle davranıyorlar, niye karışıyorlar? Burunlarını niye sokuyorlar? Korkuyorlar da onun için" diye konuştu.

Avrupa'da bazı ülkelerin Türkçe öğrenmeye de başladığını dile getiren Kurtulmuş, "Manşet atacak kadar Türkçe öğreniyorlar. Eğer böyle devam ederse, kampanya biraz devam etsin televizyonlarında da Türkçe konuşmaya başlarlar. Türkçeyi güzel öğreniyorlar. Daha da bu millet öğretecek inşallah" ifadelerini kullandı.

"Prangalardan kurtuluyoruz"

"Dışarıdan niye 'hayır' çıkması için bu kadar telaş ederler" sorusunu yönelten Kurtulmuş, onların güçlü bir Türkiye istemediğinin altını çizdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içine kapanmış bir şekilde terörle boğuşmasının istendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İsterler ki Türkiye sağ sol kavgası yapsın. İsterler ki Türkiye'de vatandaşlarımızı mezheplerine göre bölsünler. İsterler ki halkın arasında huzur olmasın. İsterler ki krizlerle boğuşsun Türkiye. İsterler ki ikide bir FETÖ benzeri eşkiya çeteleri ortaya çıksın darbe tehditleriyle Türkiye'yi esir alsın. Bunlara razı değiliz. İşte onun için artık bu yük taşınmaz. Çatlasalar da, patlasalar da içeriden dışarıdan hayır cephesi ne kadar çalışırsa çalışsın inşallah bundan sonra Türkiye yeni bir sistemle tanışıyor. 16 Nisan akşamından itibaren ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz."

"16 Nisan'dan sonra kapımıza gelirler"

Kurtulmuş, "16 Nisan'dan sonra, bu millet evet dedikten sonra Avrupa'daki o siyasetçilerin nasıl gelip Türkiye'yle anlaşmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Nasıl Türkiye'ye özür diler vaziyette yaklaştıklarını göreceksiniz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü hızla arttıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık kaos ve kriz yok"

Türkiye artık krizlerle, kaoslarla yönetilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye artık koalisyon pazarlıkları içerisinde olmayacak. İki tane sandık. Bir sandıktan seçim akşamı kim ülkeyi yönetecekse millet ona rey, ruhsat verecek. Ertesi sabah isterse hükümeti ilan edecek. İkinci sandıktan da mecliste kanun yapacak olan milletvekillerimiz seçilecek. Böylece hükümet harıl harıl ilk günden itibaren çalışacak, mecliste harıl harıl ilk günden itibaren çalışacak. Daha hızlı koşacağız. Devlet millet kaynaşmasını çok daha hızlı bir şekilde sağlayacağız. Bürokrasi siyasete yön vermekten vazgeçecek. Bürokrasi siyasetin arkasında siyasetle beraber koşacak. İşte bunun için hep beraber 'evet' diyoruz."