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Başbakan Koltuğunu Yağız Efe'ye Bıraktı
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Başbakan Koltuğunu Yağız Efe'ye Bıraktı

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Başbakan Koltuğunu Yağız Efe'ye Bıraktı

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Yıldırım'ın koltuğuna, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe oturdu.

Kaynak: Dunya.com

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Milli Eğitim Bakanı, 23 Nisan