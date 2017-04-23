Başbakan Koltuğunu Yağız Efe'ye Bıraktı

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Yıldırım'ın koltuğuna, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe oturdu.