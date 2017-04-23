Başbakan Koltuğunu Yağız Efe'ye Bıraktı
Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.
Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Yıldırım'ın koltuğuna, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe oturdu.
Kaynak: Dunya.com
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