Başbakan İş Adamlarına Yaptığı Konuşmada 8 Ocak Muhtırasını Anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de işadamlarıyla yaptığı toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldiği yıl 8 Ocak tarihinde bir muhtıra yediğini bu muhtıranın 27 Nisan'dakinden daha keskin olduğunu söyledi.

Başbakan az bilinen 8 Ocak muhtırası hakkında şunları söyledi:

"Biz iktidara geldik 19 Kasım 2002, iktidarımızın ilk günü. 8 Ocak'ta muhtıra yedik. Belki de bilmiyorsunuz. 8 Ocak'ta verilen muhtıra 27 Nisan 2007'dekinden daha keskindi. Ama o gün ne oldu biliyor musunuz? O gün Diyarbakır'da bir uçak düştü ve o gündemde kaynadı gitti, belki de farketmediniz. Açın bakın o tarihli gazetelere. Daha bir şey yapmamışız. Ne laiklik bırakmışız ne Cumhuriyetin temel değerleri, öyle bir şey olur mu yahu? Olmadı, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar. Erken seçim kararı almak mecburiyetinde kalmamız, olmadı 17-25 olayları, olmadı 15 Temmuz darbe girişimi. Balyoz, Ayışığı, Ergenekon darbe girişimleri, bunlar var. Bunların olduğunu biz biliyoruz ama bir başka paralel yapı bunu sulandırdı. Gerçeği yalana çevirdiler. Bunları yaşadık. İstiyoruz ki ülkemiz böyle şeyler yaşamasın, istediğimiz bu."

"BİRDEN BİRE BANA KARA SEVDALI OLDULAR"

CHP'nin referandum söylemlerini de eleştiren Başbakan, "Efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni."