Başbakan'ın Yemeğine Katılan Metin Şentürk'ten Çıkışta Referandum Gafı

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandum uyla ilgili sanatçılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

ÇIKIŞTA "HAYIR" GAFI YAPTI

Geceye katılanlar arasında ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Metin Şentürk'te vardı. Şentürk, gecenin çıkışında yaptığı gafla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şentürk, "Hayır" kampayası yapanların sıkça kullandığı "Hayırlı olacak" repliğini çıkışta gazetecilere verdiği demeçte tekrarladı.

Başbakan Yıldırım'ın sanatçılardan destek istemesinin hemen ardından gelen bu gaf geceye damgasını vurdu.

"İNŞALLAH HER ŞEY HAYIRLI VE GÜZEL OLACAK"

İşte Şentürk'ün sözleri:

İnşallah ülkemiz için güzel olan, iyi olan ve hepimiz için hayırlı olan ne varsa onları diliyoruz zaten her gün. İnşallah her şey çok hayırlı ve güzel olacak.