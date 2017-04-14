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Başbakan'ın Konya Programı İptal
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Başbakan'ın Konya Programı İptal

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacağı Konya'daki programı iptal oldu.

Başbakan'ın Konya Programı İptal

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacağı Konya'daki programı iptal oldu.

Kaynak: Dunya.com

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