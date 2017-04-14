Başbakan'ın Erdoğan ile Katılacağı Konya Programı İptal Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'de Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte mitinge katılıp halka sesleneceği açıklanmıştı. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın programı iptal oldu.

BAŞBAKANLIK SİTESİNDE DE YOK

AK Partili yetkililer, Başbakan'ın Konya programının iptal olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtirken, Başbakanlığın resmi internet sitesinde de Başbakan Yıldırım'ın bugün Ankara'da Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle'de halka hitap edeceği yer aldı.