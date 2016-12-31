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Başbakan El Bab'da Yaralanan Askerleri Kilis Devlet Hastanesinde Ziyaret Etti

Başbakan El Bab'da Yaralanan Askerleri Kilis Devlet Hastanesinde Ziyaret Etti

Başbakan El Bab'da Yaralanan Askerleri Kilis Devlet Hastanesinde Ziyaret Etti

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Hastane, El Bab, Kilis
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