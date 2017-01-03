Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Suikast Uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ortaköy'de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden telefonla bilgilendirildi.

SUİKAST İHBARLARI ARTTI

Kılıçdaroğlu'na saldırı ve suikast uyarısı yılın son günlerinde geldi. Uyarı, yılın ilk saatlerinde İstanbul'da Reina'ya düzenlenen saldırı öncesinde yapıldı.Başta ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi.

UYARI BAŞBAKAN'DAN GELDİ

Acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden Kılıçdaroğlu telefonla bilgilendirildi. Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım'dan geldiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği belirtiliyor.

ZIRHLI ARAÇ KULLANMIYOR

Kılıçdaroğlu'na ihbarlar ve değerlendirmelerin ciddi olduğu belirtilerek, her türlü önlemin alınması gerektiği, bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisi verildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun halen zırhlı aracı kullanmaya başlamadığı öğrenildi.

ARTVİN'DEN SONRA DA İSTEMİŞTİ

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP'liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK'nin üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu'na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.

30 YIL ÖNCESİ GİBİ

Kılıçdaroğlu'na telefonla yapılan saldırı ve suikast uyarısı, tam 40 yıl önce 2 Haziran 1977'de Başbakan Demirel'in, CHP Genel Başkanı Ecevit'e gönderdiği "gizli, zata mahsus" mektubu ile büyük benzerlik taşıyor.

1 Mayıs 1977 katliamından sonra Türkiye, 5 Haziran seçimlerine giderken Demirel, suikast olacağı uyarısıyla Ecevit'e 3 Haziran'da Taksim'deki CHP mitingine katılmama uyarısı yapmıştı.(Kaynak: Cumhuriyet)