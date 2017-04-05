Başbakan'dan Gençlere Sosyal Medya Uyarısı: Suç İşlemeyin

Habertürk TV'de gençlerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, gençlere tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden hukuk dışı paylaşım yapmamaları uyarısını yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"HUKUK KARŞISINDA HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİN"

"Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkasına yapmayın Ölçüyü doğru koyun suç teşkil edecek paylaşım yapmayın. Hakaret etmeyin aşağılamayın Nefret suçu işlemeyin hukuk içerisinde nezaket kuralları içerisinde istediğiniz her şeyi söyleyin. Herkese söyleyin. Ama istediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bunu unutmayın. Hukuk karşısında haksız duruma düşmeyin. Bu illa ben çekineceğim korkacağım anlamına gelmiyor. Kanunlara hukaka saygılı olmak başbakanların da görevi, genç kardeşlerimizin de hakkı, görevi. Onun için sosyal medyayı doya doya kullanın. Paylaşımlarınızı, eleştirilerinizi yapın, ama hakaret etmeyin. Suç işlemeyin. Yani sosyal medya sorumsuz medya değildir. Bir şey gerçekte suçsa sanal alemde de suçtur."