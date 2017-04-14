Başbakan'dan 'Eyalet' Açıklaması
'Eyalet sistemi' tartışmalarına yanıt veren Başbakan Yıldırım, "Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım" dedi.
'Eyalet sistemi' tartışmalarına yanıt veren Başbakan Yıldırım, "Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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