Başbakan'dan El Bab Şehidinin Ailesine Taziye Ziyareti

İstanbul DHA



Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.



İstanbul'da El Bab şehitlerinden Selim Topal'ın cenaze namazına katılan Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da Başbakan Yıldırım'a eşlik etti.